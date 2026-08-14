Tamaulipas proyecta nuevo Libramiento Poniente Mante

La obra busca mejorar la conectividad carretera y agilizar el tránsito de personas y mercancías en el sur de Tamaulipas.

El Gobierno de Tamaulipas proyecta la construcción del Libramiento Poniente Mante, una obra de infraestructura que busca mejorar la conectividad carretera y agilizar el tránsito de personas y mercancías en el sur del estado.

El secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya, informó que el proyecto contempla una inversión superior a los mil 300 millones de pesos, con trabajos que permitirán ampliar la capacidad de algunas de las principales vías de comunicación de la región.

Como parte de la obra se contempla ampliar de dos a cuatro carriles un tramo de 6.25 kilómetros de la carretera federal 85 Mante-Limón.

A estos trabajos se añadirá la ampliación de 4.033 kilómetros del Libramiento Poniente Tam-77, así como otros 3.593 kilómetros de la carretera federal 85, desde el entronque con el Libramiento Poniente Mante hasta la glorieta de salida hacia Tampico, en el municipio de El Mante.

De acuerdo con Cepeda Anaya, una de las principales ventajas del proyecto será la conexión entre distintos corredores carreteros de la región.

El nuevo libramiento permitirá enlazar la carretera federal 101, en el tramo Tula-San Luis Potosí, con la carretera Victoria-Mante y la ruta que comunica a Mante con Tampico.

Con esta infraestructura se busca generar una alternativa para distribuir el flujo vehicular, reducir tiempos de traslado y mejorar las condiciones de circulación en una zona estratégica para el movimiento regional.

Buscan fortalecer la movilidad regional

La Secretaría de Obras Públicas señaló que el proyecto forma parte de las acciones destinadas a fortalecer la infraestructura carretera de Tamaulipas y mejorar las condiciones para el traslado de habitantes y mercancías.

La ampliación de los tramos contemplados también permitirá contar con vías de mayor capacidad y mejores condiciones de movilidad, con el objetivo de favorecer la actividad económica y la comunicación entre distintos municipios y corredores carreteros.