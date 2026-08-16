Tamaulipas proyecta construir 60 mil viviendas durante el sexenio

El funcionario explicó que actualmente hay 47 mil viviendas contratadas en 36 proyectos, mientras que otras 5 mil 270 se encuentran en análisis

Tamaulipas tendrá una meta de 60 mil viviendas durante el sexenio, con una inversión superior a 38 mil millones de pesos, informó el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, al participar en el evento Vivienda para el Bienestar que encabezó la presidenta Claudia Sheinbaum en Reynosa.

El funcionario explicó que actualmente hay 47 mil viviendas contratadas en 36 proyectos, mientras que otras 5 mil 270 se encuentran en análisis dentro de nueve proyectos.

De aprobarse, el estado llegaría a 52 mil 270 viviendas, equivalente al 87% de la meta sexenal.

La meta para Tamaulipas, señaló, fue elevada al doble de la planteada inicialmente. En este avance reconoció la gestión del gobernador Américo Villarreal Anaya ante los municipios.

Puerta Grande avanza en Reynosa

En Reynosa, uno de los proyectos que ya presenta mayor avance es Infonavit Puerta Grande, donde fueron construidas 1,088 viviendas.

Actualmente, 50 familias ya habitan el fraccionamiento y durante agosto se entregarán las llaves a otras 350 familias, por lo que al cierre del mes serán 400 los hogares que vivirán en este desarrollo.

Las viviendas de Puerta Grande tienen una altura de 2.80 metros, por encima de los 2.70 metros establecidos actualmente para las construcciones del programa a nivel nacional. El desarrollo contempla además un promedio de 1.6 cajones de estacionamiento por vivienda.

Romero Oropeza informó también sobre las nuevas condiciones para acceder a un crédito del Infonavit. Explicó que se eliminaron los antiguos requisitos y que ahora los trabajadores deben cumplir con tres condiciones: ser derechohabientes, tener al menos seis meses de antigüedad y percibir entre 1 y 2.9 salarios mínimos.

Reestructuran créditos considerados impagables

Otro de los temas abordados fue la situación de los créditos considerados impagables. A nivel nacional, dijo, fueron identificados 4 millones 856 mil créditos en esta condición, de los cuales 288 mil correspondían a familias de Tamaulipas.

De acuerdo con el director del Infonavit, al 31 de diciembre de 2025 todos estos créditos habían sido reestructurados, lo que permitió a los trabajadores continuar con el pago de sus viviendas bajo nuevas condiciones.

También anunció que quienes ya liquidaron completamente sus créditos podrán obtener de manera gratuita la carta de liberación de la hipoteca, un trámite que anteriormente podía representar un costo superior a 16 mil pesos. En Tamaulipas, este programa alcanzará a 155 mil familias.