Tamaulipas prevé cerrar 2026 con más de 15 mil empleos colocados

El Servicio Nacional del Empleo estima superar los resultados de 2025 y plantea alcanzar 16 mil colocaciones laborales durante 2027

Tamaulipas prevé concluir 2026 con más de 15 mil personas incorporadas al mercado laboral mediante los servicios del Servicio Nacional del Empleo (SNE), una cifra que superará los resultados registrados durante el año anterior, cuando cerca de 13 mil personas consiguieron una oportunidad de trabajo.

Emmanuel Reséndez Gómez, subsecretario de Empleo y Productividad Laboral, dio a conocer este balance y explicó que las estrategias de vinculación entre empresas y buscadores de empleo han permitido ampliar las posibilidades de contratación en diferentes sectores productivos de la entidad.

El funcionario señaló que las expectativas de crecimiento económico y la llegada de nuevas inversiones también representan factores que permitirán fortalecer la generación de puestos de trabajo en el estado.

Industria y transporte concentran la demanda de trabajadores

Entre las actividades económicas que actualmente registran una mayor necesidad de personal se encuentran el sector industrial y el transporte, donde existe una demanda creciente de trabajadores con conocimientos y preparación especializada.

Reséndez Gómez destacó particularmente las oportunidades para personas con experiencia en soldadura, perfil que se ha convertido en uno de los requerimientos de las empresas industriales que operan en Tamaulipas.

Estos resultados forman parte de las acciones de intermediación laboral que buscan acercar las vacantes disponibles a quienes se encuentran en búsqueda de empleo y facilitar su incorporación a puestos formales.

Prevén alrededor de 690 mil trabajadores registrados ante el IMSS

En cuanto al comportamiento del empleo formal, el subsecretario indicó que Tamaulipas proyecta terminar el año con aproximadamente 690 mil registros de trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Esta previsión se suma al balance de personas colocadas mediante el Servicio Nacional del Empleo y a las expectativas de crecimiento relacionadas con los nuevos proyectos de inversión que se desarrollan en el territorio estatal.

Tamaulipas establece meta de 16 mil empleos para 2027

De cara al próximo año, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ya trabaja en la definición de nuevos objetivos para ampliar la incorporación de personas al mercado laboral.

El subsecretario adelantó que la dependencia contempla tomar como referencia una meta de 16 mil colocaciones durante 2027, con la intención de superar los resultados que se esperan alcanzar al cierre de 2026.

La estrategia contempla continuar fortaleciendo los mecanismos de vinculación entre las empresas y las personas que buscan una oportunidad laboral, además de aprovechar las necesidades de contratación que surjan con la llegada de nuevas inversiones.