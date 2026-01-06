Tamaulipas presume finanzas sanas y mayor inversión social

Tamaulipas reportó finanzas estables, aumento del 5% en ingresos y presupuesto social, así como reducción de deuda y mayor inversión en obra pública

Durante la ceremonia de honores a la bandera realizada en el Palacio de Gobierno, el titular del poder ejecutivo, Américo Villarreal Anaya, junto al secretario de Finanzas, Carlos Irán Ramírez González, resaltaron que Tamaulipas cuenta con finanzas sanas, logrando incrementar hasta un 5% el presupuesto destinado a asegurar los programas de bienestar.

Villarreal Anaya afirmó: “Aún con caídas en las exportaciones en algunos sectores debido a los aranceles, se está exportando más. Ahí está Tamaulipas, con su industria, su frontera, su plataforma logística y su liderazgo aduanero, que es, por cierto, el rubro que más ha aportado al crecimiento de los ingresos fiscales”.

Al cierre del 2025, se invirtieron 81 mil 213 millones de pesos en obra pública. Además, se asumió el reto de recaudar más en lo estatal sin crear nuevos impuestos que afecten la economía de las y los tamaulipecos.

Durante estos tres años de gobierno, se ha logrado reducir la deuda en más de 800 millones de pesos.

El paquete económico del 2026, aprobado en diciembre, es un reflejo del compromiso con el orden, la disciplina y la estabilidad financiera.

Por su parte, el secretario de Finanzas, Carlos Irán Ramírez González, comentó: “Hoy podemos afirmar con responsabilidad que las finanzas del estado están sanas. Para este año estimamos un ingreso de más de 81 mil millones de pesos, un 5% más que el año anterior”.