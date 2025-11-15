Tamaulipas presenta visión Integral del Desarrollo Energético 

Esta iniciativa busca no solo impulsar el crecimiento económico de la región, sino también garantizar un suministro energético sostenible y accesible

El subsecretario de Electricidad y Energías Renovables del gobierno del estado, Roberto Manuel Rendón Mares, junto con el subsecretario de Hidrocarburos, Gobirish Mireles, llevaron a cabo una presentación sobre la visión integral del desarrollo energético de Tamaulipas.

Durante el evento, ambos funcionarios expusieron las estrategias y proyectos que se implementarán para fortalecer el sector energético en la entidad, destacando la importancia de diversificar las fuentes de energía y promover el uso de energías renovables.

Esta iniciativa busca no solo impulsar el crecimiento económico de la región, sino también garantizar un suministro energético sostenible y accesible para todos los tamaulipecos.

Esta estrategia es liderada por el gobernador Américo Villarreal ante Saskia de Smidt, embajadora adjunta y jefa de la Sección Económica de la Embajada del Reino de los Países Bajos en México e Irasema Mendoza Martínez, asesora senior del Departamento Económico de la Embajada del Reino de los Países Bajos en México.

Los funcionarios del gobierno del estado resaltaron la alineación estratégica en hidrocarburos y generación eléctrica, la capacidad instalada y el potencial del estado en energías convencionales y renovables, así como las oportunidades de inversión que consolidan a la entidad como referente nacional en la transición energética.