Tamaulipas presenta avances en pobreza y educación en Agenda 2030

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, presentó el Segundo Informe Subnacional Voluntario, documento que reúne los avances del estado

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, presentó el Segundo Informe Subnacional Voluntario, documento que reúne los avances del estado en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, durante la primera sesión ordinaria 2026 del Consejo Estatal de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

El informe fue expuesto ante representantes de la academia, la iniciativa privada, la sociedad civil y autoridades de los tres órdenes de gobierno, donde se destacó que Tamaulipas forma parte de las siete entidades del país que presentan por segunda ocasión este ejercicio de seguimiento.

Destacan reducción de la pobreza y avances en educación

Durante su intervención, Villarreal Anaya afirmó que uno de los principales resultados de su administración ha sido la reducción de la pobreza multidimensional en un 42%, además de los esfuerzos para erradicar de manera definitiva la pobreza extrema en la entidad.

En materia educativa, informó que Tamaulipas alcanzó una tasa neta de escolarización en primaria de 92.8% y una cobertura de conectividad digital del 100% en las escuelas rurales, fortaleciendo el acceso a la educación en todo el estado.

En el sector salud, señaló que las acciones implementadas permitieron disminuir las emergencias obstétricas y la mortalidad materna, al pasar de un promedio de 33 casos mensuales al inicio de la administración a 13 casos en la actualidad.

Respecto al desarrollo energético, indicó que se concretó la reclasificación tarifaria en cinco municipios y continúa el programa de electrificación con el objetivo de alcanzar una cobertura total.

"Estamos logrando la institucionalización de la Agenda 2030", afirmó el mandatario al reconocer la colaboración de municipios, dependencias estatales, iniciativa privada, academia y organizaciones de la sociedad civil.

Organismos internacionales respaldan resultados

Los avances presentados recibieron el reconocimiento de representantes de organismos internacionales y del Gobierno de México que participaron en la sesión.

Nahuel Odone, jefe de la Unidad de Comercio Internacional y Desarrollo Productivo de la CEPAL en México, destacó que el Gobierno de Tamaulipas mantiene una visión "cepalina", con un enfoque estructuralista, humanista y latinoamericanista.

Por su parte, Ismael Ortiz Fernández, subsecretario ejecutivo del Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, afirmó que la presentación del Segundo Informe Subnacional Voluntario representa una muestra de madurez institucional y de compromiso permanente con el desarrollo sostenible.

Asimismo, Estefan Acné, ministro consejero y jefe de Cooperación de la Delegación de la Unión Europea en México, calificó como ejemplar el trabajo realizado por la entidad y señaló que constituye una base sólida para integrar la Agenda 2030 en los planes nacionales.

Silvia Morimoto, representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), aseguró que Tamaulipas se mantiene a la vanguardia en materia de desarrollo sostenible gracias a una estrategia basada en la prosperidad, la inclusión y la sostenibilidad.

En representación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Germán Ruiz Méndez afirmó que el estado ha demostrado que el desarrollo sostenible requiere alianzas entre gobiernos y sectores sociales.

Al inaugurar la sesión, la secretaria de Economía estatal, Ninfa Cantú Deándar, señaló que la incorporación de la Agenda 2030 a los instrumentos de planeación estatal ha fortalecido un modelo de gobernanza orientado hacia un desarrollo más justo, competitivo y sostenible.

Municipios presentan informes y anuncian nuevos proyectos

Durante la ceremonia, los alcaldes de Tampico, Ciudad Madero, Altamira, Nuevo Laredo, Soto la Marina y Matamoros entregaron sus respectivos Informes Locales Voluntarios como parte de los trabajos de seguimiento a la Agenda 2030.

Además, el gobernador y el subsecretario de Transporte, Armando Núñez Montelongo, entregaron una carta de intención para la adquisición de 50 vehículos del proyecto Olinia, documento recibido por Candi Ashanti Domínguez.

Como parte de su agenda de trabajo, Villarreal Anaya inauguró la exposición "Pasión Jaiba: Más de un Siglo de Futbol en Tampico" y supervisó los avances del nuevo Hospital General IMSS-Bienestar de Ciudad Madero.