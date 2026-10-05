Tamaulipas prepara respuesta ante lluvias fuertes en Reynosa

Casas González mencionó que Bienestar Social tiene la responsabilidad de proporcionar los apoyos sociales que sean necesarios para las familias afectadas

Las lluvias registradas durante el fin de semana en Reynosa provocaron encharcamientos en algunas colonias y afectaciones menores, pero también dejaron nuevamente sobre la mesa la importancia de contar con una estrategia coordinada para atender una posible contingencia de mayor magnitud.

Dependencias estatales preparan respuesta ante emergencias

La secretaria de Bienestar Social de Tamaulipas, Silvia Lizeth Casas González, aseguró que las dependencias estatales se encuentran preparadas para brindar auxilio a la población y recordó que ya se han presentado situaciones similares que han requerido la intervención conjunta de distintas áreas de gobierno.

Explicó que Protección Civil cuenta con equipo especializado para atender emergencias, mientras que la Secretaría de Obras Públicas puede proporcionar maquinaria y apoyar en labores como el retiro de escombros y lodo.

“Nosotros somos varias dependencias que estamos preparadas para esto, porque ya nos ha tocado”, señaló la funcionaria.

Bienestar Social y DIF participan en el apoyo a las familias

Casas González mencionó que Bienestar Social tiene la responsabilidad de proporcionar los apoyos sociales que sean necesarios para las familias afectadas, mientras que el Sistema DIF también participa en estas acciones.

“Cada una de las secretarías tiene su papel, como el DIF, que nos acompañó también la vez pasada”, dijo.

La funcionaria reconoció que por ahora no es posible conocer la magnitud que pudiera alcanzar una eventual emergencia, pero destacó que existe disposición para trabajar de manera conjunta y responder de acuerdo con las necesidades que se presenten.

“Si podemos y si estamos, no sabemos la magnitud, pero podemos trabajar en conjunto”, afirmó.

Aunque las recientes precipitaciones dejaron afectaciones mínimas en Reynosa, la coordinación entre las dependencias estatales busca mantener capacidad de respuesta ante lluvias más intensas que pudieran generar inundaciones, daños materiales o necesidades de apoyo para la población.