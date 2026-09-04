Tamaulipas, potencia mundial en producción de sábila

El estado concentra el principal clúster mundial de sábila, con hasta 4 mil 200 hectáreas y plantas que dan valor agregado al cultivo

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Tamaulipas se consolidó como el líder indiscutible en la producción de sábila (Aloe vera) a nivel nacional y se posiciona en el ciclo actual como el epicentro del principal clúster de este cultivo en el mundo.

De acuerdo con los registros de la Secretaría de Desarrollo Rural de Tamaulipas y el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), el volumen de producción anual oscila entre las 126 mil y 130 mil toneladas, con una superficie activa cercana a las 3 mil 500 a 4 mil 200 hectáreas.

Los principales municipios productores forman el eje González, Jaumave, Llera y Ciudad Victoria, donde las condiciones de suelo y clima han permitido que el cultivo se convierta en una alternativa altamente rentable frente a otros cultivos tradicionales.

La comercialización de la sábila tamaulipeca atraviesa un momento de alta demanda y proyección internacional.

El único problema que enfrentan los productores es la monopolización del mercado, por lo que al no existir más competencia, el precio está supeditado a los pocos compradores que concentran toda comercialización en tres o cuatro empresas en el estado.

Más del 80 por ciento de la producción se destina a mercados extranjeros, principalmente hacia Estados Unidos y Europa.

A diferencia de otras regiones que solo venden hoja a granel, Tamaulipas ha logrado consolidar un modelo de clúster e industrialización. Cuenta con plantas procesadoras locales, como en el eje Victoria-Zaragoza y Jaumave, que permiten dar valor agregado mediante la comercialización de pulpa en filete, jugos, geles concentrados y materia prima purificada para las industrias farmacéutica, cosmética y alimentaria.

Para acceder a mejores precios en el mercado internacional, gran parte de la comercialización exige contratos previos y certificaciones orgánicas internacionales, requisito que los productores del estado han comenzado a cumplir para consolidar la exportación.

El éxito de la sábila radica en que es un cultivo muy noble, altamente resistente a las sequías y plagas, y con requerimientos de inversión bajos en comparación con otros sectores.

Entre las actividades indispensables para su desarrollo destaca el riego por goteo, aunque sobrevive bien en temporal, con este sistema se optimiza el rendimiento elevando la producción hasta 50 o 60 toneladas por hectárea.

También es crítico el control de malezas durante los primeros meses para evitar la competencia por nutrientes y priorizar fertilizantes orgánicos o composta para mantener las propiedades comerciales y cumplir con los estándares de exportación.

El primer corte comercial se realiza entre los 8 y 18 meses después de la plantación. La técnica es manual, consiste en separar con un cuchillo filoso únicamente las pencas más grandes y externas de la base, sin dañar el centro de la planta.

Tras el primer corte, se pueden realizar cosechas continuas cada 3 o 4 meses, con la condición de trasladar de manera inmediata las pencas a las plantas procesadoras para evitar la oxidación del gel interior.