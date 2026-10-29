Tamaulipas ofrece sueldos de hasta 36 mil pesos a policías

La convocatoria ofrece vacantes para guardias estatales, custodios e investigadores, con salarios de hasta 36 mil 854 pesos al mes y becas

Ante la necesidad de incrementar el número de elementos en sus corporaciones de seguridad, el Gobierno de Tamaulipas acudió a la tercera Feria del Empleo de Ramos Arizpe para reclutar personal en Coahuila, con salarios mensuales de entre 25 mil 736 y 36 mil 854 pesos para puestos operativos, de custodia penitenciaria e investigación.

El reclutamiento se realizó en la Alameda Miguel Ramos Arizpe, donde participaron 60 empresas y distintas instituciones con una oferta general de 2 mil vacantes. Entre los módulos instalados destacó el de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, que buscó atraer aspirantes interesados en incorporarse a sus corporaciones.

Personal encargado de la convocatoria explicó que las oportunidades laborales corresponden exclusivamente al estado de Tamaulipas, donde existe una demanda constante de elementos para cubrir necesidades operativas en diferentes municipios. Por esta razón, las vacantes para guardias estatales y custodios permanecen abiertas sin una fecha definida de cierre.

De acuerdo con el material informativo entregado a los asistentes, la Guardia Estatal ofrece un sueldo mensual de 26 mil 176 pesos con 75 centavos, mientras que los Cuerpos de Vigilancia, Custodia y Seguridad contemplan una percepción de 25 mil 736 pesos. Para la Policía de Investigación, el salario anunciado asciende a 36 mil 854 pesos con 82 centavos. Los montos corresponden a percepciones antes de impuestos.

Para ingresar a la Guardia Estatal o desempeñarse como custodio penitenciario, los interesados deben tener entre 18 y 40 años y contar con estudios de bachillerato y la documentación militar requerida. En el caso de la Policía de Investigación, el rango de edad es de 23 a 35 años, además de solicitarse título profesional, cédula y licencia de conducir.

El representante de reclutamiento precisó que los aspirantes al área de investigación deben contar con estudios relacionados con Criminalística, Ciencias Forenses, Ciencias Policiales u otras especialidades compatibles con las funciones de seguridad. No todas las licenciaturas son aceptadas, debido a los perfiles específicos que requiere la corporación.

Entre las prestaciones anunciadas se encuentran 20 días de vacaciones divididos en dos periodos, servicio médico del ISSSTE, aguinaldo de 60 días y una prima vacacional equivalente a 20 días. También se ofrecen bonos por útiles escolares y celebraciones familiares, becas para hijos, seguro de vida, capacitación continua y oportunidades de ascenso.

Durante la formación inicial, los aspirantes a la Guardia Estatal y Policía de Investigación pueden recibir una beca de 30 mil pesos, distribuida a lo largo del curso.

Para quienes ingresen a los Cuerpos de Vigilancia, Custodia y Seguridad, el apoyo es de 22 mil pesos, además de alojamiento, alimentación y servicio médico mientras permanecen en capacitación.

La preparación para guardias estatales puede durar aproximadamente entre cinco y seis meses, dependiendo del avance de los cadetes, mientras que los custodios suelen completar su formación en alrededor de tres meses. Una vez concluido el curso e incorporados al servicio, comienzan a recibir el salario correspondiente a su categoría.

La Guardia Estatal cuenta con especialidades como agrupamientos caninos, caballería, unidades motorizadas, fuerzas especiales y funciones de protección.

El personal de reclutamiento explicó que algunas asignaciones pueden generar compensaciones adicionales al sueldo ordinario, dependiendo de las responsabilidades y el lugar donde se desempeñe cada elemento.

Los nuevos policías pueden ser destinados a diferentes ciudades de Tamaulipas según las necesidades de la corporación. Generalmente, los recién egresados son asignados inicialmente a sectores de menor complejidad operativa, donde trabajan acompañados por elementos con experiencia antes de asumir otras responsabilidades.

La convocatoria también permite participar a personas con tatuajes, siempre que permanezcan cubiertos por el uniforme, aunque existen restricciones para aquellos ubicados en manos, cuello o rostro. Los interesados deberán aprobar las evaluaciones médicas y los procedimientos de selección establecidos por la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, cuyo Complejo Estatal de Seguridad Pública se encuentra en Ciudad Victoria.