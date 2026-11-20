La selección tamaulipeca cayó ante Nuevo León en la final del torneo NFL-CONADE Ponte Pila y recibió el reconocimiento Fair Play

La Selección Tamaulipas de Tochito U-10 Mixto consiguió el segundo lugar en el torneo nacional NFL-CONADE Ponte Pila, luego de avanzar invicta hasta la final, donde se enfrentó al representativo de Nuevo León. Además del subcampeonato, el equipo recibió el reconocimiento Fair Play por su comportamiento deportivo durante la competencia.

El certamen se llevó a cabo los días 14 y 15 de noviembre en Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en la Ciudad de México, y reunió a 40 equipos de distintas entidades del país.

El equipo tamaulipeco avanzó invicto hasta la final

El titular del deporte en Tamaulipas, Manuel Virués Lozano, informó que el representativo estatal estuvo integrado por un selectivo de Ciudad Victoria, con jugadores pertenecientes a las organizaciones Gorilas, Vikingos, Venados y Bulls.

Durante la fase inicial, el conjunto tamaulipeco comenzó su participación con una victoria de 35-0 frente a Guerrero. Posteriormente, derrotó 34-0 a Mexicas y cerró esa ronda con un triunfo de 36-0 ante Campeche, resultados que le permitieron avanzar a las eliminatorias.

En los cuartos de final, los jugadores de Tamaulipas mantuvieron su racha ganadora al imponerse 30-0 a Águilas Blancas. Más adelante, en semifinales, vencieron 14-0 a Elite Academy Chihuahua para asegurar su lugar en el partido por el campeonato.

Nuevo León se quedó con el campeonato nacional

En el encuentro decisivo, la Selección Tamaulipas se midió ante el equipo de Nuevo León, que consiguió la victoria y dejó al representativo tamaulipeco con el subcampeonato. Este resultado representó la única derrota del conjunto durante el torneo.

Pese a no obtener el título, la participación del equipo fue reconocida con el premio Fair Play, distinción que destaca el juego limpio y la conducta deportiva de sus integrantes.

Las y los jugadores contaron con el apoyo del Instituto del Deporte de Tamaulipas (INDE), respaldo que permitió su traslado y participación en la competencia nacional.

De acuerdo con el Gobierno estatal, este tipo de actividades forman parte de las acciones para impulsar el talento infantil y ampliar las oportunidades de participación en distintas disciplinas deportivas.