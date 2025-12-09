Tamaulipas no solicitará crédito para pago de aguinaldo

Califican finanzas de la entidad como 'sanas', debido a que los últimos siete años fue requerido el adquirir un crédito para cumplir con dicha prestación

El Secretario de Finanzas de Tamaulipas, Carlos Irán Ramírez González, confirmó que el gobierno estatal no solicitará un nuevo crédito para pagar los aguinaldos de fin de año.

Entrevistado previo a la tradicional ceremonia de honores de los lunes presidida por el gobernador Américo Villarreal Anaya, Ramírez González dijo que las finanzas del estado están sanas y se cuenta con los recursos necesarios para cumplir con esta prestación a los trabajadores estatales antes del 20 de diciembre.

Dijo que en los últimos 7 años, Tamaulipas había solicitado un préstamo, lo que hace ver que las finanzas del estado se encuentran bien en este 2025.

“La situación financiera del estado ha mejorado, lo que ha permitido garantizar el pago de los aguinaldos sin necesidad de endeudamientos de corto plazo”.

El titular de las finanzas estatales dijo que esto es resultado de una adecuada administración de recursos y una buena planeación financiera.