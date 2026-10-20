Tamaulipas no reporta suspensión de clases por las lluvias

Explicó que las distintas zonas escolares continúan enviando información sobre las condiciones de los planteles educativos en la frontera y el sur del estado

El secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdés García, informó que hasta el momento no se tiene reporte de escuelas afectadas por las lluvias al grado de suspender clases.

Explicó que las distintas zonas escolares continúan enviando información sobre las condiciones de los planteles educativos en la frontera y el sur del estado.

“Sin embargo, ninguna escuela ha solicitado suspender actividades presenciales o implementar clases en línea debido a daños ocasionados por las precipitaciones”, dijo el funcionario.

Destinan 40 millones de pesos a equipamiento escolar

Por otra parte, el secretario de Educación dio a conocer que ya llegó equipamiento a las escuelas de educación básica, con una inversión de 40 millones de pesos para Reynosa y municipios aledaños.