Tamaulipas mantiene cero muertes por dengue en 2026

La estadística de cero muertes rompe con los registros previos, considerando que en el año pasado se registraron decesos en la entidad

La Secretaría de Salud de Tamaulipas confirmó que el estado registra cero defunciones por dengue en lo que va de 2026, reflejando una reducción drástica y sostenida en comparación con años anteriores.

El estado pasó de acumular más de 2,400 casos en 2024 a menos de 100 casos confirmados en el año en curso.

La estadística de cero muertes rompe con los registros previos, considerando que en el año pasado se registraron decesos en la entidad.

Ricardo Gerardo Guerrero Morales, secretario de Salud en Tamaulipas, señaló que a través de las diversas jornadas contra la proliferación del mosquito portador a nivel estatal se logra poner una barrera.

Aunque la transmisión se mantiene bajo un estricto control, las autoridades de la Secretaría de Salud de Tamaulipas y de municipios de la zona sur como Tampico, Ciudad Madero y Altamira continúan reforzando las brigadas de fumigación, abatización y descacharrización para evitar cualquier repunte.