El secretario de Salud de Tamaulipas reporta cero contagios de sarampión; Salud reforzará la vacunación y la vigilancia en zonas de riesgo

Tamaulipas continuará con las acciones de vigilancia epidemiológica y vacunación para prevenir la llegada del sarampión, enfermedad de la que el estado se mantiene sin casos, informó el secretario de Salud, Ricardo Gerardo Guerrero Morales.

El funcionario señaló que, ante la pérdida de la certificación de México como país libre de sarampión, la entidad reforzará la aplicación de vacunas entre niñas, niños, adolescentes y personas que no tengan completo su esquema de inmunización.

Además, se mantendrán los cercos epidemiológicos en las localidades consideradas de riesgo, como parte de la estrategia preventiva impulsada por el gobierno estatal.

Salud llama a vacunarse contra influenza y COVID-19

Durante una entrevista en Ciudad Victoria, Guerrero Morales también exhortó a la población a acudir a las unidades médicas para recibir las vacunas contra la influenza y el COVID-19, especialmente ante los descensos de temperatura previstos para las próximas semanas.

De acuerdo con el secretario, la campaña de vacunación contra la influenza registra un avance del 34 por ciento, mientras que la correspondiente al COVID-19 alcanza el 22 por ciento.

En cuanto a esta última enfermedad, informó que se han contabilizado 46 casos y cuatro defunciones en Tamaulipas. También recordó que se aplican vacunas de Pfizer y Moderna, las cuales, según explicó, protegen contra la nueva cepa del padecimiento.

Realizarán Ferias de Salud en los 12 distritos

Como parte de las acciones de prevención y atención médica, del 26 de noviembre al 17 de diciembre se llevarán a cabo Ferias de Salud en los 12 Distritos de Salud para el Bienestar de Tamaulipas.

En estas jornadas se concentrarán distintos programas y se ofrecerán alternativas de atención médica, orientación y actividades para prevenir enfermedades.

Instalarán 109 Consultorios Universales de Salud en 2027

Por otra parte, el titular de Salud dio a conocer que el proyecto de los 430 Consultorios Universales de Salud contemplados para Tamaulipas comenzará con una primera etapa de 109 unidades durante 2027.

Estos consultorios estarán distribuidos en 10 de los 43 municipios del estado. El funcionario indicó que los insumos y el mobiliario necesarios para su instalación llegarán en diciembre de este año.

La meta estatal contempla habilitar los 430 espacios, como parte del proyecto impulsado por el gobierno federal para ampliar los servicios de atención médica.