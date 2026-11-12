Tamaulipas, lugar 12 nacional en casos de gusano barrenador

Tamaulipas se ubica en el lugar 12 nacional por número de casos activos de gusano barrenador, informó el secretario de Desarrollo Rural, Antonio Varela Flores

El secretario de Desarrollo Rural, Antonio Varela Flores, señaló que la exportación de ganado a Estados Unidos podría reanudarse hasta 2027.

Tamaulipas registra 57 casos activos de gusano barrenador

Tamaulipas se ubica en el lugar 12 nacional por número de casos activos de gusano barrenador, informó el secretario de Desarrollo Rural, Antonio Varela Flores. La meta, dijo, es reducir los contagios hasta llegar a una fase de erradicación.

Actualmente, se tienen 57 casos activos de esta plaga, principalmente en los municipios del centro del estado.

El funcionario recordó que meses atrás el estado llegó a ocupar el quinto lugar entre las entidades con menos casos activos. Añadió que las autoridades trabajan para mantener la tendencia a la baja y contener la plaga.

Gestionan posible reanudación de exportaciones para 2027

Sobre la posibilidad de exportar ganado a Estados Unidos, Varela Flores estimó que podría concretarse hasta 2027. Explicó que ya se realizan gestiones ante el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), para que este organismo coordine la solicitud con las autoridades estadounidenses. El avance dependerá también del trabajo conjunto entre el Estado y la Federación, indicó.

Solicitan liberar moscas estériles en el centro del estado

Como parte de las estrategias de control, mencionó la producción y liberación de moscas estériles. La planta ubicada en Metapa, Chiapas, produce actualmente 35 millones al mes y tiene como objetivo alcanzar los 100 millones por semana hacia finales de noviembre de 2026.

En Tampico, explicó, funciona una bodega donde se reciben las larvas y se crían durante 23 días antes de liberar las moscas. Aunque actualmente estas se están liberando en el sur de Estados Unidos, Tamaulipas solicitó que también se distribuyan en la zona centro del estado, donde se concentra la plaga.

Varela Flores señaló que la liberación de moscas estériles sería una medida complementaria a las acciones que realizan las autoridades directamente en el territorio para contener el gusano barrenador.