La Feria de Salud 2026 comenzará el 26 de noviembre en Ciudad Victoria y ofrecerá vacunas, consultas preventivas y detección de enfermedades

Con el objetivo de facilitar el acceso a servicios médicos y fortalecer la prevención de enfermedades, el Gobierno de Tamaulipas prepara la Feria de Salud 2026, una jornada que recorrerá distintos municipios para acercar vacunas, orientación y detecciones médicas a las familias.

La estrategia es organizada por la Secretaría de Salud estatal, en coordinación con el Sistema DIF Tamaulipas, los gobiernos municipales y los 12 Distritos de Salud para el Bienestar.

Jorge Calzada Hernández, director de Promoción y Prevención de la Salud, informó que las actividades comenzarán el próximo 26 de noviembre en Ciudad Victoria y posteriormente se extenderán a otras localidades de la entidad.

¿Qué servicios ofrecerá la Feria de Salud 2026?

Durante las jornadas, la población podrá acceder a diferentes alternativas de atención médica, con especial énfasis en la vacunación y la identificación temprana de padecimientos.

Entre las dosis que estarán disponibles se encuentran las correspondientes a la protección contra:

Influenza.

COVID-19.

Neumococo.

Virus del Papiloma Humano (VPH).

También se ofrecerá la posibilidad de completar los esquemas de vacunación, de acuerdo con la edad y las necesidades de cada persona.

Realizarán detecciones de cáncer, diabetes e hipertensión

La Feria de Salud contempla módulos especializados para identificar factores de riesgo y detectar oportunamente distintas enfermedades.

Los servicios incluirán pruebas y orientación relacionadas con el cáncer de mama, cáncer cervicouterino, embarazo, hipertensión arterial, diabetes, sobrepeso y riesgo cardiovascular.

Asimismo, se brindará atención preventiva y detección de VIH y tuberculosis, además de información para fomentar hábitos saludables entre la población.

También habrá orientación sobre salud mental y adicciones

Las actividades no estarán limitadas a la atención de enfermedades físicas. El programa contempla acciones informativas para prevenir accidentes, discapacidad, suicidio, adicciones y embarazos en adolescentes.

De igual manera, se abordarán temas relacionados con enfermedades transmitidas por vectores, saneamiento y creación de entornos saludables.

Los asistentes podrán recibir recomendaciones sobre alimentación, actividad física, higiene y nutrición, como parte de las acciones para impulsar el autocuidado.

¿Quiénes podrán acudir a las jornadas de salud?

La convocatoria está dirigida a todas las personas y familias de Tamaulipas, con servicios y alternativas de atención para mujeres, hombres, niñas y niños.

Para desarrollar las actividades se contará con personal médico especializado, enfermeras, paramédicos, promotores de salud, trabajadores de vectores y especialistas en epidemiología.

También colaborarán los sistemas DIF municipales, las coordinaciones distritales de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) y el Patrimonio de la Beneficencia Pública.

¿Cuándo y dónde comenzará la Feria de Salud?

El arranque de la estrategia está programado para el 26 de noviembre de 2026 en Ciudad Victoria. Después de esta primera jornada, los servicios se trasladarán a otros municipios.

La Secretaría de Salud exhortó a la población a mantenerse atenta a los anuncios sobre las fechas y sedes correspondientes a cada localidad, con el propósito de aprovechar los servicios disponibles.

La iniciativa cuenta con el respaldo del gobernador Américo Villarreal Anaya y forma parte de las acciones estatales para acercar la atención médica a las comunidades y reforzar la prevención como una herramienta para mejorar el bienestar de las familias tamaulipecas.