La Secretaría de las Mujeres de Tamaulipas impartió una charla en la Universidad La Salle Victoria para prevenir la violencia y difundir servicios de atención

Con el objetivo de fortalecer la prevención de la violencia contra las mujeres entre las nuevas generaciones, la Secretaría de las Mujeres de Tamaulipas llevó actividades de sensibilización a estudiantes de la Universidad La Salle Victoria, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas.

La titular de la dependencia, Marcia Benavides Villafranca, impartió la plática "Importancia de conmemorar el 25 de noviembre, Día Naranja", como parte de la jornada "Comunidad Segura: Educar para la Paz", realizada en el Auditorio Campus Salud de la institución educativa.

Durante el encuentro, la funcionaria destacó la necesidad de mantener visible la problemática, reconocer sus distintas manifestaciones y evitar que las conductas violentas sean normalizadas, particularmente en espacios donde las y los jóvenes desarrollan sus actividades cotidianas.

Buscan identificar la violencia en los entornos estudiantiles

En la charla se abordaron los diferentes tipos y modalidades de violencia contra las mujeres, así como la importancia de identificar aquellas conductas que también pueden presentarse dentro de las universidades y en las relaciones entre estudiantes.

Benavides Villafranca subrayó que la información y la sensibilización son herramientas necesarias para que las jóvenes puedan reconocer situaciones de riesgo, conocer sus derechos y saber dónde solicitar apoyo.

La actividad formó parte de las acciones impulsadas por el Gobierno de Tamaulipas para promover espacios educativos seguros y fortalecer una cultura de respeto e igualdad.

Difunden servicios gratuitos de atención para mujeres

Además de abordar la prevención, la secretaria recordó que las mujeres que enfrentan situaciones de violencia pueden acudir a la dependencia para recibir atención, orientación y asesoría sin costo.

Entre las alternativas disponibles mencionó la Línea de las Mujeres 079, opción 1, que ofrece atención las 24 horas del día, los siete días de la semana.

También dio a conocer los servicios de las Casas Violeta y del Refugio ubicado en Ciudad Victoria, espacios que brindan protección y atención a mujeres que atraviesan situaciones de violencia.

La funcionaria enfatizó que las mujeres no están solas y que existen instituciones a las que pueden recurrir para recibir acompañamiento y apoyo.

La Secretaría de las Mujeres destacó que reconocer las distintas expresiones de violencia y dejar de considerarlas normales es un paso fundamental para prevenirlas y avanzar hacia una sociedad en la que las mujeres puedan vivir con libertad y seguridad.