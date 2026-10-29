Tamaulipas llama a realizarse mastografías para detectar cáncer

Salud estatal reporta 7 mil 429 consultas oncológicas en 2026 y refuerza las acciones de detección temprana del cáncer de mama y cervicouterino

La Secretaría de Salud de Tamaulipas exhortó a las mujeres a realizarse exploraciones mamarias y mastografías para favorecer la detección temprana del cáncer de mama, mientras que también llamó a los hombres a informarse sobre esta enfermedad y acudir a revisión ante cualquier señal de alerta.

El secretario de Salud estatal, Ricardo Gerardo Guerrero Morales, hizo el llamado en el marco de octubre, conocido como el Mes Rosa, dedicado a reforzar la prevención y concientización sobre el cáncer de mama. El funcionario destacó la importancia de que la población priorice su salud y acceda a los servicios de detección disponibles.

La estrategia de atención también contempla acciones contra el cáncer cervicouterino, dos padecimientos que requieren detección oportuna y seguimiento médico, de acuerdo con la dependencia estatal.

Centro Oncológico reporta más de 7 mil consultas

Como parte del panorama de atención en Tamaulipas, Guerrero Morales informó que durante 2026 el Centro Oncológico ha otorgado 7 mil 429 consultas, de las cuales el 52 por ciento estuvo relacionado con cáncer de mama.

Además, el centro ha brindado mil 407 sesiones de quimioterapia en el mismo periodo. De ese total, el 43 por ciento correspondió a tratamientos contra esta enfermedad.

Según la Secretaría de Salud, los municipios donde se concentra una mayor incidencia son Ciudad Victoria, Reynosa, Matamoros, Tampico y Altamira. La dependencia aseguró que el suministro de tratamientos oncológicos para las pacientes de estas localidades se encuentra garantizado.

Buscan detectar más casos de cáncer de mama en etapas tempranas

La Secretaría de Salud estableció como meta que más del 60 por ciento de los casos de cáncer de mama sean diagnosticados en etapas tempranas. También busca que más del 80 por ciento de las pacientes pueda completar su tratamiento integral.

Para avanzar en estos objetivos, el personal de salud realiza recorridos por distintas comunidades del estado con el dispositivo iBreast Exam, una herramienta que permite identificar posibles alteraciones mamarias y canalizar de manera inmediata los casos con resultados positivos para su valoración.

La dependencia subrayó que acercar estas tecnologías a diferentes regiones de Tamaulipas forma parte de las acciones para ampliar la detección y facilitar que las personas reciban atención sin demoras innecesarias.

Tamaulipas fija objetivos para prevenir el cáncer cervicouterino

En materia de prevención del cáncer cervicouterino, la Secretaría de Salud planteó tres objetivos: alcanzar una cobertura de vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH) del 90 por ciento entre las niñas antes de los 15 años; lograr que el 70 por ciento de las mujeres se realice pruebas de detección de alta precisión, y conseguir que el 90 por ciento de las pacientes diagnosticadas reciba tratamiento oportuno.

La meta de largo plazo es reducir la incidencia de este tipo de cáncer a menos de cuatro casos por cada 100 mil mujeres.

El secretario de Salud recordó que el cáncer de mama no afecta exclusivamente a las mujeres, por lo que invitó a los hombres a dejar de lado los tabúes y buscar orientación médica si identifican cambios o síntomas en las mamas.