Tamaulipas llama a eliminar la violencia contra las mujeres

En línea con lo expresado por la presidenta, Claudia Sheinbaum, Villarreal Anaya subrayó la importancia de acompañar y garantizar entornos seguros para todas

En el marco del Día Internacional para Eliminar la Violencia contra las Mujeres, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, emitió un mensaje a la ciudadanía, reafirmando el compromiso de su administración en la lucha por la igualdad y la protección de las mujeres.

Acompañado de la directora del Instituto de las Mujeres en Tamaulipas, Marcia Benavides Villafranca y de la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y de la Diversidad, diputada Lucero Martínez, el gobernador destacó que "ninguna sociedad puede avanzar si tolera la desigualdad o normaliza cualquier forma de violencia contra las mujeres".

En línea con lo expresado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, Villarreal Anaya subrayó la importancia de escuchar, acompañar y garantizar entornos seguros para todas las niñas, niños, adolescentes y mujeres de Tamaulipas.