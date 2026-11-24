Nuevo Laredo ocupa el primer lugar nacional en operaciones aduaneras, mientras Reynosa, Altamira y Matamoros destacan en el comercio exterior

Tamaulipas consolida su posición como uno de los principales motores del comercio exterior mexicano, luego de que la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) reconociera el desempeño de sus cruces fronterizos y puertos en las operaciones comerciales y de recaudación durante octubre de 2026.

Entre los resultados más destacados se encuentra Nuevo Laredo, que obtuvo el primer lugar nacional en operaciones aduaneras, mientras que Reynosa también figuró entre las principales aduanas del país. Por su parte, Altamira y Matamoros sobresalieron por sus resultados en materia de recaudación.

Nuevo Laredo concentra más de una cuarta parte de las operaciones nacionales

Según el informe correspondiente a octubre de 2026 de la ANAM, la aduana de Nuevo Laredo registró 526 mil 871 movimientos, cifra equivalente al 26.5% de todas las operaciones realizadas en el territorio nacional.

La ciudad fronteriza también encabezó el registro de pedimentos, con 211 mil 173 documentos, que representaron el 22% del total nacional.

Estos indicadores colocaron a Nuevo Laredo como uno de los puntos fundamentales para el intercambio de mercancías entre México y Estados Unidos, debido al volumen de operaciones que concentra.

Reynosa, Altamira y Matamoros también destacan

El reporte de la autoridad aduanera también ubicó a otras ciudades tamaulipecas en posiciones relevantes dentro del panorama nacional.

Reynosa alcanzó el cuarto sitio en operaciones aduaneras, con un registro de 103 mil 97 movimientos. En tanto, Altamira y Matamoros ocuparon los lugares octavo y noveno, respectivamente, en el indicador de recaudación.

Los resultados reflejan la participación de los cruces fronterizos y las instalaciones portuarias del estado en las actividades de importación y exportación del país.

Infraestructura portuaria e industrial impulsa la competitividad

La secretaria de Economía de Tamaulipas, Anabell Flores Garza, señaló que estos resultados permiten dimensionar las capacidades logísticas de la entidad, particularmente por su ubicación geográfica, conexión con Estados Unidos y disponibilidad de infraestructura industrial.

Como parte de esta estrategia, el Gobierno estatal promueve los parques industriales distribuidos en distintas regiones, con la intención de atraer nuevas empresas, ampliar las inversiones y fortalecer las cadenas de suministro.

A la infraestructura fronteriza se suma la actividad marítima del Puerto de Altamira y el Puerto del Norte de Matamoros, instalaciones que ofrecen alternativas para el traslado de mercancías y la conexión con mercados nacionales e internacionales.

También destaca el proyecto Tamaulipas Puerto Interior, en Ciudad Victoria, que busca mejorar la integración logística entre las regiones productivas del estado.

Tamaulipas busca atraer nuevas inversiones y empleos

La entidad cuenta con cinco aduanas fronterizas y dos marítimas, además de corredores carreteros, parques industriales y proyectos de infraestructura que amplían sus posibilidades para el movimiento de productos y abastecimiento de insumos.

Estas condiciones forman parte de la estrategia económica impulsada por el gobernador Américo Villarreal Anaya, enfocada en aprovechar la posición geográfica del estado para incrementar su competitividad industrial y generar oportunidades de empleo.

La Secretaría de Economía continuará con las acciones de promoción dirigidas a inversionistas, desarrolladores industriales y organismos empresariales, con el propósito de fortalecer la presencia de Tamaulipas en el comercio internacional y consolidarlo como un destino atractivo para nuevos proyectos productivos.