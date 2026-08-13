Tamaulipas, libre de 'diarrea explosiva' y de sarampión: Salud

Tamaulipas es actualmente uno de los cinco estados del país sin casos confirmados en 2026, junto con Coahuila, Zacatecas, Campeche y Baja California Sur

Tamaulipas se mantiene libre de casos confirmados de sarampión en lo que va de 2026 y sin registros de ciclosporosis, padecimiento conocido como "diarrea explosiva", informó el secretario de Salud, Ricardo Guerrero Morales.

Sobre la alerta por ciclosporosis surgida en Estados Unidos, el funcionario explicó que tras la notificación de la FDA por consumo de vegetales frescos, en México se realizaron muestreos en plantas productoras y puntos de venta, incluyendo señalamientos hacia la zona de Guanajuato.

"Se hicieron las muestras correspondientes y fueron negativas", precisó el titular de la Secretaría de Salud, quien confirmó que no hay evidencia de riesgo para la población tamaulipeca por consumo de vegetales frescos.

En materia de sarampión, Guerrero Morales detalló que Tamaulipas es actualmente uno de los cinco estados del país sin casos confirmados en 2026, junto con Coahuila, Zacatecas, Campeche y Baja California Sur, a pesar de tener estados vecinos con casos activos como Nuevo León, San Luis Potosí, Veracruz y Texas, en Estados Unidos.

Recordó que durante 2025 y lo que va de 2026 se han aplicado más de 850 mil dosis contra el sarampión, lo que ha permitido que en el acumulado 2025-2026 la entidad sea la de menor incidencia a nivel nacional.

Solo en la Jornada Nacional de Vacunación del 25 de abril al 31 de mayo se aplicaron 231 mil 004 dosis, superando la meta de 217 mil 027 y alcanzando un 106.4 por ciento de cobertura sectorial con 16 biológicos contra 17 enfermedades prevenibles.

De los 21 casos sospechosos de sarampión notificados en 2026, todos fueron descartados, mientras se mantiene la vigilancia epidemiológica activa y módulos de vacunación en centros de salud, hospitales y planteles educativos.