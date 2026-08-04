Tamaulipas libera a más de 1.2 millones de tortugas lora

Esto convierte a la entidad en un referente internacional y refuerza la responsabilidad del estado para mantener y fortalecer las acciones de protección

Tamaulipas se consolida como el santuario más importante del mundo para la tortuga lora, especie en peligro de extinción que año con año elige las costas del estado para desovar.

El secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karl Heinz Becker Hernández, aseguró que los resultados de conservación son históricos, ya que tan solo en los campos tortugueros que atiende la federación reportaron más de 1 millón de tortugas liberadas, mientras que por parte del estado fueron más de 230 mil crías.

Dijo que fueron más de 600 personas quienes presenciaron este espectáculo natural, lo cual ayuda mucho a la concientización para el cuidado de esta especie.

Casi un millón de huevos resguardados

El funcionario informó que durante la actual administración del gobernador Américo Villarreal Anaya se han logrado cifras sin precedentes:

12 mil 129 nidos protegidos

992 mil 196 huevos resguardados

590 mil 030 crías liberadas

Becker Hernández realizó recientemente un recorrido de supervisión por el campamento para constatar el trabajo que se realiza en plena temporada de anidación.

Tamaulipas, referente mundial

El titular de Seduma subrayó que un alto porcentaje de la población mundial de tortuga lora llega a desovar a las playas tamaulipecas, lo que convierte a la entidad en un referente internacional y refuerza la responsabilidad del estado para mantener y fortalecer las acciones de protección.

Temporada 2026 va con fuerza

Tan solo en lo que va de la temporada 2026, el personal del Campamento Tortuguero de La Pesca ha protegido 622 nidos, resguardado 56 mil 736 huevos y liberado 36 mil 948 crías.

Estos resultados, explicó, son producto del monitoreo permanente de las playas, el fortalecimiento de los corrales de incubación y la aplicación de protocolos especializados que incrementan las posibilidades de supervivencia de la especie.