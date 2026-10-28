Tamaulipas invierte en reparar escuelas de Reynosa y Matamoros

La Secretaría de Educación supervisó obras y evaluaciones en planteles de Reynosa y Matamoros para reparar daños y garantizar espacios seguros

El secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, supervisó los trabajos de evaluación y reparación de infraestructura en distintos planteles de Reynosa y Matamoros, con el objetivo de atender los daños en los edificios escolares y garantizar espacios seguros para estudiantes y docentes.

Durante una gira de trabajo por la región fronteriza, el funcionario recorrió escuelas donde el Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa (ITIFE) realiza evaluaciones y ejecuta proyectos de rehabilitación, algunos de los cuales ya comenzaron y otros se encuentran en proceso de licitación o validación.

Reemplazarán transformador en secundaria de Reynosa

Uno de los planteles visitados fue la Escuela Secundaria General 11 Siglo XXI, en Reynosa, donde se determinó que es necesario sustituir el transformador eléctrico actual por uno de mayor capacidad.

Para esta obra se autorizó una inversión de 1 millón 513 mil 775 pesos con 80 centavos. De acuerdo con la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), el proyecto se encuentra en proceso de licitación y se prevé que los trabajos comiencen en las próximas semanas, con una fecha estimada de conclusión en febrero de 2027.

Reconstruirán losa y mejorarán instalaciones en primaria

En la Escuela Primaria General Emiliano Zapata, ubicada en la colonia La Presa, también en Reynosa, las autoridades constataron el deterioro de la losa del edificio. En este plantel ya comenzaron los trabajos de rehabilitación.

El proyecto contempla demoler la losa dañada y construir una nueva, además de renovar las instalaciones eléctricas y los sistemas de aire acondicionado. También se construirá un baño para el personal docente y se realizarán labores de impermeabilización.

Para estas acciones se autorizó un presupuesto de 3 millones 454 mil 207 pesos con 25 centavos, informó la dependencia estatal.

Municipio asumirá trabajos en otra escuela de Reynosa

El recorrido incluyó la Escuela Primaria Roberto César Guzmán Delgado, donde también se requiere demoler y reconstruir la losa, además de atender las instalaciones eléctricas y los equipos de aire acondicionado.

Inicialmente, la obra estaba contemplada para ser ejecutada por el Gobierno de Tamaulipas. Sin embargo, se acordó que el Gobierno Municipal de Reynosa se encargue de los trabajos.

Ante este ajuste, directivos y padres de familia acordaron con las autoridades orientar el recurso estatal originalmente destinado a la intervención, por 1 millón 477 mil 169 pesos con 73 centavos, hacia otras necesidades del plantel. Estas propuestas se encuentran en proceso de validación.

Evalúan daños en la Primaria Modelo de Matamoros

En Matamoros, el secretario de Educación visitó la Escuela Primaria Modelo, donde personal del ITIFE realiza una valoración para determinar el alcance de los daños en la losa del inmueble.

La evaluación permitirá establecer si el deterioro se limita a un aula o si afecta a la totalidad del edificio de dos niveles, que cuenta con seis aulas en la planta alta. Con base en el diagnóstico, las autoridades definirán las acciones necesarias para reparar la estructura.

Durante los recorridos, Valdez García estuvo acompañado por personal del ITIFE, Protección Civil y directivos de los planteles. La Secretaría de Educación señaló que la coordinación entre las distintas instancias permitirá avanzar en las reparaciones para que las comunidades escolares retomen sus actividades habituales.