Tamaulipas invierte 16 mdp en mejoramiento genético ganadero

El programa benefició a 536 productores de 29 municipios con subsidios del 50% para adquirir sementales bovinos, ovinos y caprinos

El Gobierno de Tamaulipas concluyó el Programa de Mejoramiento Genético 2026 con una inversión de 16 millones de pesos, distribuida en siete eventos realizados en distintas regiones del estado.

La última jornada se llevó a cabo durante la Feria Tamaulipas 2026, con el objetivo de fortalecer la productividad y competitividad del sector pecuario.

La Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura informó que, mediante este programa, se benefició a 536 productores pecuarios de 29 municipios, quienes tuvieron acceso a apoyos para adquirir sementales de calidad genética y mejorar las características de sus hatos ganaderos.

Ofertan sementales bovinos, ovinos y caprinos

Durante el último evento, realizado en el Recinto Ferial de Ciudad Victoria, se ofertaron 180 sementales bovinos, 20 ovinos y 14 caprinos, procedentes de 29 ganaderías de Tamaulipas.

La actividad permitió a las y los productores acceder a ejemplares con características genéticas favorables para fortalecer la reproducción y mejorar el potencial productivo de sus unidades pecuarias.

Como parte del esquema de apoyo, las personas beneficiarias pudieron adquirir los sementales con un subsidio del 50 por ciento de su costo, conforme a los requisitos establecidos en las reglas de operación del programa.

¿Qué razas de ganado participaron?

El secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores, destacó la importancia de incorporar ejemplares con características genéticas adecuadas para impulsar la eficiencia de la actividad ganadera.

Entre las razas bovinas ofertadas durante el programa se encontraron Beefmaster, Simbrah, Simmental, Brangus Rojo, Brangus Negro, Brahman, Suiz-Bu, Santa Gertrudis, Charolais y Charbray.

La selección de sementales busca contribuir al mejoramiento genético de los hatos y favorecer el desarrollo de las unidades de producción pecuaria, mediante el acceso a animales con cualidades que pueden fortalecer la actividad reproductiva.

De acuerdo con la dependencia estatal, los siete eventos realizados durante 2026 permitieron extender los apoyos a productores de distintas regiones de Tamaulipas.

La estrategia forma parte de las acciones para fortalecer al sector pecuario, facilitar la adquisición de sementales y promover una ganadería más productiva y competitiva.