Tamaulipas invertirá 380 mdp para reparar socavones

El Gobierno de Tamaulipas destinará hasta 380 mdp para rehabilitar 20% de los más de 500 socavones registrados en la zona sur del estado

El Gobierno de Tamaulipas destinará una inversión de hasta 380 millones de pesos para atender la problemática de los más de 500 socavones registrados en la zona sur del estado, como parte de un programa de rehabilitación de la infraestructura hidráulica y sanitaria.

El secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, Raúl Quiroga Álvarez, informó que actualmente el proyecto se encuentra en proceso de licitación a través de la Secretaría de Obras Públicas, por lo que los trabajos podrían iniciar en aproximadamente tres semanas.

"Se está trabajando para realizar una inversión para reparar el 20% de los más de 500 socavones que se han presentado. Está en proceso de licitación en la Secretaría de Obras Públicas para iniciar en cuanto concluya el proceso", indicó el funcionario.

Atenderán los puntos considerados prioritarios

El programa contempla intervenir el 20% de los hundimientos considerados prioritarios en los municipios de la zona conurbada de Tampico, Ciudad Madero y Altamira.

Quiroga Álvarez explicó que el Gobierno estatal incorporará una inversión adicional de 105 millones de pesos, recursos que se suman al presupuesto previamente destinado para estas obras y que elevarán el monto total entre 360 y 380 millones de pesos.

El funcionario señaló que los más de 500 socavones registrados son consecuencia del deterioro acumulado durante décadas en la infraestructura hidráulica y sanitaria de la región, situación que ha requerido una respuesta extraordinaria por parte de la administración estatal.

Las reparaciones tomarán de tres a cinco días por punto

Una vez concluido el proceso de licitación, la Secretaría de Obras Públicas iniciará una nueva etapa de trabajos para avanzar en la atención de los hundimientos.

De acuerdo con el secretario, cada reparación requiere labores especializadas y, en promedio, puede tardar entre tres y cinco días, aunque el tiempo dependerá de las condiciones del subsuelo, el tamaño del socavón y el estado de la infraestructura dañada.

En algunos casos será necesario realizar rellenos de gran volumen, sustituir completamente la tubería afectada y efectuar trabajos de compactación del terreno debido a la complejidad de las redes subterráneas.

Asimismo, destacó que el Gobierno del Estado mantiene coordinación con los municipios para que, una vez concluidas las reparaciones hidráulicas, se lleven a cabo las labores de reposición de pavimento y rehabilitación de las vialidades intervenidas.

Impulsan estrategia hídrica para enfrentar la sequía

Durante su gira por la zona sur de Tamaulipas, Quiroga Álvarez informó que, de manera paralela, el estado desarrolla una estrategia de largo plazo para enfrentar la sequía que afecta principalmente a la frontera norte.

El plan contempla inversiones superiores a 8 mil millones de pesos, realizadas de manera conjunta entre el Gobierno de México, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la administración estatal, con el propósito de tecnificar los sistemas de riego, optimizar el uso del agua y garantizar una mayor disponibilidad del recurso para consumo humano.

Respecto al sistema lagunario del sur del estado, el funcionario señaló que las lluvias registradas en las últimas semanas permitieron alcanzar niveles de almacenamiento superiores al 130%, una condición que calificó como inédita.