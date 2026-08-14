Tamaulipas intensifica vigilancia para garantizar empleos dignos

La Secretaría del Trabajo reforzó la supervisión laboral para garantizar empleos seguros y apegados a la legislación en Tamaulipas

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Tamaulipas intensificó la vigilancia de las condiciones laborales en el estado, con el objetivo de promover empleos dignos, seguros y apegados a la legislación.

Durante este año, la dependencia ha realizado 690 inspecciones y 845 visitas a empresas, como parte de una estrategia que busca detectar incumplimientos y orientar a los empleadores para que puedan regularizar sus centros de trabajo.

El secretario del Trabajo y Previsión Social, Luis Gerardo Illoldi Reyes, explicó que la reciente creación de la Dirección General de Inspección permitirá fortalecer las labores de supervisión en los centros laborales.

Entre las principales irregularidades detectadas se encuentra la manera en que algunas empresas registran y contabilizan el tiempo extraordinario de sus trabajadores, un tema considerado prioritario debido a su impacto en el pago correspondiente.

Las revisiones también han permitido identificar observaciones relacionadas con el reparto de utilidades (PTU) y el otorgamiento de vacaciones conforme a las disposiciones laborales vigentes.

Buscan corregir antes de sancionar

Illoldi Reyes aclaró que las inspecciones no tienen como propósito imponer sanciones de manera indiscriminada, sino generar un proceso de acompañamiento que permita a las empresas corregir posibles incumplimientos.

En ese sentido, precisó que las 845 visitas realizadas no corresponden en su totalidad a inspecciones formales. Una parte de ellas son recorridos de carácter informativo y de orientación solicitados por los propios establecimientos para conocer sus obligaciones y revisar el cumplimiento de las normas.

Después de una inspección se lleva a cabo una etapa de dictaminación, durante la cual los empleadores pueden demostrar que cumplieron con sus responsabilidades o subsanar las irregularidades encontradas.

La aplicación de sanciones se contempla para una etapa posterior, cuya entrada en operación está prevista para el próximo año.

Inspecciones no buscan recaudar

El titular de la Secretaría del Trabajo enfatizó que el esquema de vigilancia tiene un carácter regulatorio y preventivo, no recaudatorio.

Por ello, explicó que las posibles multas no están contempladas como una fuente de financiamiento para el presupuesto estatal.

La dependencia también mantiene labores de asesoría y acompañamiento para las empresas en torno a la implementación de la Ley Silla.

No obstante, la supervisión directa del cumplimiento de esta reforma corresponde a la autoridad laboral federal, de acuerdo con las facultades y competencias establecidas.