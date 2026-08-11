Tamaulipas intensifica operativos contra el huachicol

Por ello, señaló, es necesario mantenerse alerta ante posibles actividades ilícitas relacionadas con el combustible en la región

El gobernador Américo Villarreal Anaya informó que en Tamaulipas se han intensificado los operativos relacionados con el huachicol y celebró que dichas acciones se estén realizando en la entidad, aunque aclaró que muchos de esos procedimientos son de carácter federal y aún no cuentan con conclusiones públicas.

“A veces están cerrados los procesos de investigación en cuanto a lo que se está incautando y de qué característica es; no sabemos ni siquiera si son o no hidrocarburos o si se trata de contrabando o defraudación fiscal hasta que nos den el avance de las investigaciones”, explicó el mandatario, quien dijo que estarán atentos a los resultados y a los aseguramientos reportados en municipios como Reynosa, Ciudad Victoria y Tampico.

Tamaulipas, ruta natural para el comercio de hidrocarburos

Sobre la relación con la importación de combustibles, Villarreal Anaya recordó que Estados Unidos cuenta con muchas más refinerías que México y que buena parte de la distribución regional se concentra en Texas y Louisiana, lo que convierte a Tamaulipas en una ruta natural para el comercio de hidrocarburos.

Por ello, señaló, es necesario mantenerse alerta ante posibles actividades ilícitas relacionadas con el combustible en la región.

Explicó que, aunque se han registrado aseguramientos, como el de un predio en Reynosa y otros hechos en Tampico, aún se espera información oficial y avances de las investigaciones para precisar la naturaleza de los decomisos y su vinculación con actividades ilícitas.

Destacan competitividad logística de Tamaulipas

Villarreal Anaya destacó que Tamaulipas se distingue por la baja incidencia de robos al transporte de carga y de pasajeros, lo que, dijo, favorece la competitividad logística del estado.

Señaló que la colaboración con diferentes cámaras empresariales ha permitido vislumbrar nuevas oportunidades de logística, ahora reforzadas por la existencia de tres puertos de altura, la construcción de nuevas carreteras y el próximo inicio de la obra del Arco Norte, considerada de gran importancia para la entidad.

El gobernador resaltó la intensa dinámica del tránsito carretero por Nuevo Laredo.