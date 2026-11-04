Tamaulipas inicia pláticas para prevenir falsas alertas escolares

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas implementa un programa de prevención social para acercarse a los planteles

Como parte de la estrategia para construir la paz integral en los centros escolares, autoridades estatales iniciaron una serie de pláticas dirigidas a estudiantes de secundaria, con el propósito de prevenir conductas que puedan afectar a la comunidad escolar y movilizar innecesariamente a los cuerpos de emergencia.

Las pláticas comienzan en la Secundaria General número 7

La subsecretaria de Educación Básica, Nora Hilda de los Reyes Vázquez, informó que las actividades comenzaron en la Escuela Secundaria General número 7 “Eleazar Cervantes Gómez”, de Ciudad Victoria, donde participarán 18 grupos.

“En las sesiones se busca sensibilizar a las y los estudiantes sobre las consecuencias de hacer bromas o difundir mensajes que anuncien posibles situaciones de riesgo, por lo que la Secretaría de Educación en coordinación con las diversas instituciones, trabaja en esta estrategia, la misma que se replicará en todo el estado”, puntualizó.

Dijo que colaboran la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJET), la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CODHET), la Secretaría de Educación y el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).

De los Reyes explicó que las pláticas abordarán qué conductas deben evitarse para no activar la movilización de los cuerpos de seguridad y auxilio. Señaló que una llamada de broma o un mensaje publicado en redes sociales puede provocar el despliegue de unidades de la Cruz Roja y del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), cuyos recursos pueden ser necesarios para atender otras emergencias.

La funcionaria indicó que la estrategia busca generar conciencia entre el alumnado de educación básica, integrado por un padrón de alrededor de 6,400 escuelas en Tamaulipas.

Fiscalía aborda riesgos digitales y responsabilidad legal

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas implementa un programa de prevención social para acercarse a los planteles, reducir factores de riesgo relacionados con la delincuencia y fomentar la cultura de la denuncia entre adolescentes. Las pláticas contemplan tres temas prioritarios:

Delitos cibernéticos y convivencia digital: ciberacoso, ciberbullying, riesgos en redes sociales y uso responsable de estas plataformas.

Prevención de delitos de alto impacto: extorsión indirecta y medidas para prevenir el secuestro, incluidos consejos de seguridad en los trayectos y el entorno escolar.

Responsabilidad legal y consecuencias: talleres para explicar que algunas conductas presentadas como “bromas” pueden constituir delitos y tener consecuencias legales, entre otras.