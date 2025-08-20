Tamaulipas inicia distribución de 215 mil piezas de medicamentos

La entrega de los medicamentos será de manera constante y efectiva en un total de 289 centros de salud que existen en el estado

El Gobernador Américo Villarreal Anaya, acompañado del secretario de Salud Vicente Joel Hernández Navarro, del Coordinador del Programa IMSS-Bienestar, Marggid Rodríguez Avendaño, así como de personal de todas las áreas del sector salud, dieron el banderazo de arranque a la estrategia de las Rutas de la Salud, evento realizado de manera simultánea en enlace virtual y presidido desde la Ciudad de México por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Teniendo como escenario la Rotonda del Águila Bicentenario en Ciudad Victoria, Villarreal Anaya participó junto con 23 gobernadoras y gobernadores del país, y durante su intervención dijo que se contemplan 35 rutas con 15 camiones que transportarán más de 215 mil piezas de medicamentos para su distribución en el territorio tamaulipeco.

Resaltó que la entrega de los medicamentos será de manera constante y efectiva en un total de 289 centros de salud que existen en el estado y en donde las familias se verán beneficiadas, Villarreal Anaya dijo que se sigue trabajando de manera coordinada, avanzando con voluntad y trabajo en los 43 municipios de la entidad.

“Estamos muy contentos y la saludamos desde Tamaulipas, sumándonos a este significativo evento de rutas de salud que es una muestra más de su permanente voluntad política para atender las instituciones más sensibles en las demandas de nuestra gente”, señaló.