Tamaulipas inicia campaña para aprovechar residuos plásticos

Sedener inició una campaña de aprovechamiento de residuos con la recolección de 2 toneladas de plástico en la zona sur de Tamaulipas

La Secretaría de Desarrollo Energético (Sedener) de Tamaulipas puso en marcha una campaña enfocada en el aprovechamiento de residuos, con la recolección de 2 toneladas de plástico durante su primera jornada en la zona sur del estado.

La jornada se realizó con la participación de la población y en coordinación con Lazos del Bienestar del DIF Tamaulipas. Tras las capacitaciones impartidas en los Centros de Bienestar y Paz de la zona conurbada, se habilitaron cuatro puntos para recibir los materiales.

Personal de la Sedener recorrió los centros de acopio ubicados en Altamira, Ciudad Madero y Tampico, donde ciudadanos acudieron para entregar distintos tipos de residuos plásticos.

¿Qué plásticos fueron recolectados?

Entre los materiales recibidos se encuentran plásticos identificados con los números de reciclaje HDPE (2), LDPE (4), PP (5) y PS (6).

Estos residuos pueden emplearse como materia prima en procesos de pirólisis para obtener productos energéticos, una alternativa que permite aprovechar materiales y reducir la cantidad de desechos que llegan a los sitios de disposición final.

SEDENER busca fortalecer la economía circular

Oscar Alan Rosales Medina, director de Proyectos de la SEDENER, reconoció la participación de la ciudadanía y el trabajo coordinado con el DIF y Lazos del Bienestar para alcanzar el primer resultado de esta campaña.

El funcionario señaló que el acopio representa un paso para impulsar una nueva visión basada en la Economía Circular, mediante el aprovechamiento de residuos que pueden incorporarse a otros procesos.

Rosales Medina también destacó que en Tamaulipas se impulsan alternativas para la producción de energía y prácticas orientadas hacia una mayor sostenibilidad.

Estas acciones se desarrollan bajo el liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya y con el trabajo del secretario de Desarrollo Energético, Walter Julián Ángel Jiménez, como parte de estrategias encaminadas al aprovechamiento de residuos y al cuidado del medio ambiente.