Tamaulipas impulsa su futuro energético con el Campo Trion

Este complejo, reconocido como el primer proyecto de aguas ultraprofundas en México, registra un 64% de avance y se concluirá a finales de 2027

El secretario de Desarrollo Energético de Tamaulipas, Walter Julián Ángel, destacó el papel estratégico de la entidad en el sector de hidrocarburos, resaltando el avance significativo del proyecto Campo Trion.

Este complejo, reconocido como el primer proyecto de aguas ultraprofundas en México, se desarrolla actualmente conforme a lo programado, alcanzando un progreso del 64%.

Durante su exposición sobre la perspectiva de petróleo y gas en el estado, el funcionario subrayó que la ejecución de esta obra no solo representa un hito tecnológico para la industria nacional, sino que también reafirma a Tamaulipas como un referente clave en la actividad energética del país.

La consolidación de Campo Trion refleja el compromiso con la infraestructura de vanguardia y la eficiencia operativa, factores determinantes para el desarrollo económico y energético de la región en los próximos años.

El campo Trión proyecta su producción para finales de 2027 o inicios de 2028, marcando un hito en aguas profundas y un avance relevante para la industria energética nacional.