Tamaulipas impulsa medidas para proteger a menores en internet

Autoridades promueven la alfabetización digital y el uso responsable de dispositivos, además de regular los celulares en las escuelas desde el 3 de noviembre

El Gobierno de Tamaulipas reforzó el diálogo entre instituciones para impulsar la protección de niñas, niños y adolescentes frente a los desafíos del entorno digital, mediante acciones enfocadas en la prevención, la educación tecnológica y el uso responsable de dispositivos electrónicos.

El tema se abordó durante la Tercera Sesión de la Comisión de Tecnologías de la Información y Contenidos Audiovisuales Dirigidos a Niñas, Niños y Adolescentes, realizada en las instalaciones del Tecnológico Nacional de México, Campus Victoria, con la participación de dependencias de los tres niveles de gobierno.

Buscan fortalecer la seguridad digital de la niñez

En representación del secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, el subsecretario de Legalidad y Servicios Gubernamentales, Jorge Luiz Beas Gámez, encabezó las actividades del encuentro.

Durante su intervención, destacó la importancia de colocar el bienestar de la infancia y la adolescencia en el centro de las decisiones públicas, con énfasis en la prevención, el respeto a los derechos humanos y la creación de espacios seguros para su desarrollo.

Como parte de los objetivos de la comisión, señaló la necesidad de promover la alfabetización digital y el uso responsable de las herramientas electrónicas, para que las personas menores de edad tengan recursos que les permitan reconocer y afrontar posibles riesgos en internet y otros espacios digitales.

Regulación de celulares en las escuelas

El secretario de Innovación e Inteligencia Digital de Tamaulipas, Edwin Tuexi Amaro, indicó que la tecnología debe contribuir al desarrollo de niñas, niños y jóvenes, sin convertirse en un factor que comprometa su bienestar.

En ese contexto, mencionó las disposiciones de la Secretaría de Educación orientadas a regular el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos digitales en los planteles educativos del país. De acuerdo con lo expuesto durante la sesión, las medidas entrarían en vigor el próximo 3 de noviembre y también serían aplicables en Tamaulipas.

Por su parte, Gerardo Algarín Hernández, coordinador general de Comunicación Social del Gobierno estatal, llamó a mantener la colaboración entre las instituciones públicas, los medios de comunicación y la sociedad para fortalecer las acciones de protección a la infancia y la juventud.

Estudiantes presentan proyecto de asistencia inteligente

La sesión también incluyó la participación de estudiantes de la Escuela Leona Vicario, en Ciudad Victoria. Jhosua Yañez Velázquez y Ethan Yañez Velázquez presentaron el proyecto “Asistente Inteligente para Niñas y Niños con Autismo”.

Además, se desarrollaron exposiciones sobre la regulación de dispositivos digitales en los centros educativos y la protección de menores en entornos virtuales, así como sobre herramientas para impulsar un desarrollo digital seguro.

El encuentro contó también con la participación virtual de Diana Rubio Navarro, responsable de Investigación de Cibersabiduría en México, quien compartió avances de una iniciativa de protección de niñas, niños y adolescentes frente a los riesgos digitales desarrollada en Querétaro.