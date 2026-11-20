Productores de cuatro municipios participaron en un encuentro en Tula para mejorar la productividad y fortalecer la economía rural

Con el objetivo de fortalecer la producción caprina y abrir nuevas oportunidades para las familias del campo, el Gobierno de Tamaulipas realizó el Foro Regional de Caprinocultura en el municipio de Tula, con la participación de productores del Altiplano.

Al encuentro acudieron criadores de Bustamante, Miquihuana, Tula y Jaumave, quienes participaron en actividades enfocadas en mejorar las prácticas pecuarias, identificar ejemplares con potencial productivo y facilitar la comercialización de ganado caprino.

Evalúan ejemplares y promueven la comercialización

Como parte del programa se realizó una calificación en pista de ejemplares caprinos funcionales. Durante esta actividad, un juez examinó las características físicas y fenotípicas de los animales, así como los rasgos relacionados con su capacidad productiva.

La evaluación tomó en cuenta tanto ejemplares de raza como animales criollos, con el propósito de reconocer aquellos que reúnen condiciones para convertirse en buenos productores.

También se organizó un Tianguis Caprino, espacio en el que los participantes pudieron exhibir y comercializar sus animales directamente con otros productores. Para ello se instalaron corraletas y se contó con el acompañamiento de extensionistas pecuarios.

Destinan 14 millones de pesos a programas de extensionismo

El foro fue encabezado por Cuauhtémoc Amaya García, subsecretario de Desarrollo Pecuario y Forestal, quien acudió en representación del gobernador Américo Villarreal Anaya y del secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores.

Durante su intervención, destacó que el Gobierno estatal destina 14 millones de pesos a programas de extensionismo, mediante los cuales se proporciona asistencia técnica, capacitación y acompañamiento a quienes trabajan en el sector pecuario.

El funcionario señaló que estos encuentros permiten compartir conocimientos y experiencias entre productores, además de acercar herramientas para mejorar las prácticas de crianza y fortalecer las unidades de producción, independientemente de su tamaño.

Tula reconoce respaldo al sector rural

Por su parte, el alcalde de Tula, René Lara Cisneros, agradeció que el Gobierno de Tamaulipas llevara este tipo de actividades a la región del Altiplano, al considerar que representan oportunidades para los productores caprinos y las comunidades rurales.

En el encuentro también participaron Eduardo Maraboto Martínez, director de Extensionismo Pecuario; Felipe Banda, director de Desarrollo Rural del municipio de Aldama; Abel de la Garza Castellano, juez de pista, así como médicos extensionistas y productores de la zona.