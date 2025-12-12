Info 7 Logo
Tamaulipas implementará exámenes preventivos para licencia

Por: Alfredo Uvalle

11 Diciembre 2025, 12:19

El costo del examen preventivo se estima entre 5 y 10 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), es decir, entre $565.70 y $1,131.70 pesos.

El secretario de Finanzas del gobierno del estado, Carlos Iran Ramírez González, anunció que la Ley de Movilidad de Tamaulipas incluirá la realización de un examen cada cinco años para las y los automovilistas que posean una licencia permanente de manejo.

Esta medida busca garantizar que los conductores mantengan las capacidades necesarias para conducir, considerando que la vista y habilidades pueden deteriorarse con el tiempo.

“Existe esta misma modalidad a nivel federal, por lo que se propone implementar esta cuestión, aunque no esté dentro del paquete económico del 2026, sino dentro de las cuestiones de tránsito y vialidad”, explicó Ramírez González.

El costo del examen preventivo se estima entre 5 y 10 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), es decir, entre 565.70 y 1,131.70 pesos.

“Es necesario realizarlo para que todas y todos los tamaulipecos que andan en las calles y carreteras manejando, conduzcan con responsabilidad”, agregó el secretario. 

“De esta manera se contempla cada cinco años, una revisión, un examen a las y los ciudadanos que tienen esta licencia permanente, si no se cumple con ese procedimiento, se pierde la continuidad”, dijo el funcionario estatal.  

Además, a partir de enero de 2026, se implementará la licencia temporal de dos años, cuyo costo será de 10 UMAS, equivalentes a 1,131.40 pesos.

