En ese marco, la magistrada destacó que antes, menos del 10 por ciento de las y los juzgadores estaban capacitados en juzgar con perspectiva de género

La violencia familiar y contra las mujeres sigue siendo el talón de Aquiles del Poder Judicial en Tamaulipas.

Así lo reconoció la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, Tania Contreras López, quien aseguró que ya se están tomando acciones concretas para enfrentar este problema.

El próximo 25 de noviembre se conmemora, no se celebra, la eliminación de la violencia contra las mujeres.

En ese marco, la magistrada destacó que antes, menos del 10 por ciento de las y los juzgadores estaban capacitados en juzgar con perspectiva de género.

Esa realidad ya cambió, aseguró Contreras López.

Con la capacitación impartida por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, hoy el 100 por ciento de juezas, jueces y magistrados cuenta con esa visión al momento de tomar sus determinaciones.

Para este año, el Poder Judicial no se limitará a realizar una actividad por ese día.

En conjunto con el Gobierno del Estado, particularmente con la Secretaría de las Mujeres, se determinó que todas sus instalaciones, más de 45 puntos en el estado, sean un lugar seguro.

Es decir, cualquier mujer que se sienta vulnerada, en peligro o que sea objeto de algún acto de violencia podrá acudir al Poder Judicial.

Ahí será recibida con la capacitación adecuada para atenderla y canalizarla, en caso necesario.

Otra acción fundamental, dijo, es seguir trabajando dentro de las instituciones para evitar la revictimización.

El trato que da el servidor público es un compromiso con la ciudadanía, pero específicamente con las mujeres que acuden víctimas de violencia.

Dijo que el servidor público está obligado, más que cualquier otra persona, a saber cómo atender, cómo canalizar y qué atención brindar de manera inmediata.

Por ello, se ha capacitado a las y los servidores públicos del Poder Judicial para evitar que una mujer que llega vulnerada o emocionalmente afectada reciba un trato inadecuado.

En el Poder Judicial, insistió Contreras López, se entiende la parte que les toca.

Cuando una mujer que se percibe víctima de cualquier tipo de violencia acude a sus instalaciones, el personal debe tener la capacitación para saber atender, escuchar y, sobre todo, dar cauce a su situación.