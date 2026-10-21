Tamaulipas fortalece detección y atención del cáncer: gobernador

Tamaulipas reforzó su capacidad tecnológica para detectar y tratar el cáncer, con nuevos equipos médicos y una campaña enfocada en el diagnóstico oportuno

El gobernador Américo Villarreal puso en marcha la Campaña de Prevención, Detección y Atención del Cáncer en la Mujer, en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, y destacó la incorporación de tecnología para ampliar las posibilidades de diagnóstico y tratamiento en la entidad.

Durante una ceremonia realizada en el Hospital Regional de Alta Especialidad, en Ciudad Victoria, el mandatario señaló que la unidad cuenta nuevamente con un tomógrafo, una nueva resonancia magnética y, por primera vez, un equipo de gammagrafía para apoyar la detección temprana de enfermedades, incluso cuando existe metástasis.

También informó que está en proceso la recuperación de un acelerador lineal de alta energía. A estos equipos se suman el acelerador lineal del Centro Oncológico de Tamaulipas y la autorización del IMSS-Bienestar para construir un nuevo búnker e instalar otro acelerador lineal en el Hospital General de Ciudad Madero.

Realizan 70 mil tamizajes con sistema IBREST

Villarreal Anaya reconoció el trabajo del personal de la Secretaría de Salud para llevar los servicios de detección a distintas regiones del estado, incluidas comunidades rurales alejadas de las cabeceras municipales.

De acuerdo con las cifras presentadas durante el evento, el sistema de tamizaje IBREST ha permitido realizar 70 mil pruebas. En ese proceso se identificaron mil 868 hallazgos que requirieron vigilancia más estrecha y se detectó oportunamente a 64 mujeres con cáncer.

Cáncer de mama concentra parte de la atención oncológica

El secretario de Salud, Ricardo Guerrero Morales, informó que el Centro Oncológico de Tamaulipas ha brindado 7 mil 429 consultas durante el año, de las cuales el 52 por ciento correspondió a pacientes con cáncer de mama.

Asimismo, de las mil 407 sesiones de quimioterapia otorgadas en el periodo reportado, el 43 por ciento estuvo destinado a combatir esta enfermedad.

Los municipios con mayor incidencia mencionados por el funcionario fueron Victoria, Reynosa, Matamoros, Tampico y Altamira.

Establecen metas para prevenir el cáncer en mujeres

La estrategia estatal contra el cáncer de la mujer, establecida en junio de 2026, contempla objetivos específicos para prevenir y atender el cáncer cervicouterino.

Entre ellos se encuentra alcanzar una cobertura de vacunación contra el virus del papiloma humano del 90 por ciento en niñas antes de los 15 años, realizar pruebas de detección de alta precisión al 70% de las mujeres y garantizar tratamiento oportuno al 90% de las pacientes diagnosticadas.

En cuanto al cáncer de mama, la meta estatal es que más del 60 por ciento de los casos se detecte en etapas tempranas y que más del 80 por ciento de las pacientes complete su tratamiento multimodal.

Durante el acto también se compartieron testimonios de tres mujeres y un hombre que superaron el cáncer tras recibir atención oportuna. Además, se reconoció a 457 mujeres que concluyeron su tratamiento y fueron dadas de alta en el Centro Oncológico de Tamaulipas.

Al finalizar, el gobernador recorrió distintas áreas del Hospital Regional de Alta Especialidad, entre ellas radioterapia, braquiterapia, quimioterapia, inmunoterapia e imagenología, para conocer los equipos y servicios disponibles.