Tamaulipas fortalece conectividad para impulsar el turismo

Tamaulipas mejora su conectividad aérea y terrestre para facilitar el traslado de visitantes, impulsar el turismo y atraer inversión y negocios

Tamaulipas avanza en el fortalecimiento de su conectividad aérea y terrestre como parte de una estrategia para facilitar el traslado de visitantes, impulsar el turismo y generar mejores condiciones para la inversión y los negocios.

Entre las nuevas acciones destaca la incorporación de una ruta aérea que enlazará Nuevo Laredo, Tampico y Cancún, la cual comenzará operaciones el próximo 14 de noviembre con dos frecuencias semanales, programadas para los martes y sábados.

Nueva ruta conectará tres destinos

El secretario de Turismo de Tamaulipas, Benjamín Hernández Rodríguez, destacó que la nueva conexión representa un avance para consolidar al estado como un destino con mayores alternativas de traslado.

La ruta permitirá fortalecer los vínculos entre ciudades estratégicas, además de facilitar los viajes relacionados con actividades turísticas, comerciales y de negocios.

El anuncio se realiza previo a la celebración de la Fiesta de Pueblos Mágicos, evento que representa una oportunidad para proyectar los atractivos de Tamaulipas y reforzar su presencia como destino turístico.

La nueva ruta se integra a una red aérea que también contempla conexiones hacia Monterrey, Nuevo León, así como el servicio entre Ciudad Victoria y la Ciudad de México, a través del AIFA.

Esta última conexión permite reducir de manera importante los tiempos de traslado, facilitando la llegada de visitantes y el desplazamiento de personas por motivos laborales o comerciales.

Actualmente, Tamaulipas dispone de cinco aeropuertos que contribuyen a fortalecer la comunicación aérea entre distintas regiones del estado y otros destinos.

Cinco aeropuertos fortalecen al estado

La infraestructura aeroportuaria de Tamaulipas está integrada por:

Aeropuerto General Pedro J. Méndez , en Ciudad Victoria.

, en Ciudad Victoria. Aeropuerto Internacional General Francisco Javier Mina , en Tampico.

, en Tampico. Aeropuerto Internacional Lucio Blanco , en Reynosa.

, en Reynosa. Aeropuerto Internacional Quetzalcóatl , en Nuevo Laredo.

, en Nuevo Laredo. Aeropuerto Internacional General Servando Canales, en Matamoros.

Impulsan modernización de carreteras

La estrategia de conectividad también contempla la infraestructura terrestre, con inversiones destinadas a la modernización y conservación de vialidades estratégicas.

Entre los proyectos sobresale la autopista Mante-Ocampo-Tula, que contribuye a mejorar los desplazamientos dentro del territorio tamaulipeco.

A este proyecto se sumará el Corredor Golfo Norte, infraestructura que contempla conectar puntos estratégicos como Nuevo Laredo, Ciudad Victoria y Tampico.

Las obras forman parte de los esfuerzos conjuntos del Gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y el Gobierno de Tamaulipas, liderado por Américo Villarreal Anaya, para fortalecer la infraestructura de comunicación.

Con el incremento de vuelos y la mejora de las carreteras, Tamaulipas busca ofrecer mayores facilidades de traslado tanto a turistas como a personas vinculadas con actividades empresariales.

La estrategia apunta a generar un estado mejor comunicado, capaz de atraer más visitantes, inversiones y oportunidades de desarrollo para sus distintas regiones.

El titular de la Sectur estatal señaló que el fortalecimiento de la conectividad contribuye a elevar la competitividad de Tamaulipas y a posicionarlo como una entidad cada vez más atractiva para el turismo, los negocios y la inversión.