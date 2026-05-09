Tamaulipas fortalece capacitación en sector de construcción

El nuevo programa de capacitación busca abrir más oportunidades de desarrollo para trabajadores del sector construcción en Tamaulipas

El secretario del Trabajo y Previsión Social, Luis Gerardo Illoldi Reyes, informó sobre la apertura del Programa de Capacitación para Trabajadores de la Construcción, iniciativa enfocada en promover el desarrollo profesional y la competitividad laboral en Tamaulipas.

“Estas acciones son con el objetivo de fortalecer las habilidades técnicas y mejorar las condiciones laborales de las y los trabajadores del sector de la construcción”, señaló.

Participan organismos y empresas del sector

En los procesos de capacitación participan organismos empresariales, instituciones de vivienda y empresas vinculadas al ramo de la construcción, dejando en claro que es fundamental invertir en la preparación del capital humano para fortalecer el crecimiento del sector.