Tamaulipas fortalece capacitación contra la tortura

Jorge Luis Beas, resaltó que la coordinación entre instituciones refleja el compromiso del Gobierno del Estado para consolidar una cultura de legalidad

La Secretaría General de Gobierno, en coordinación con la Secretaría de Bienestar Social y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, llevó a cabo la inauguración de la plática informativa “Aplicación del Correcto Uso de la Fuerza Pública para Prevenir Responsabilidades Derivadas del Delito de Tortura”, dirigida a fortalecer la capacitación de las y los servidores públicos en materia de derechos humanos.

Impulsan capacitación sobre uso de la fuerza y derechos humanos

En el marco del Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura y de la Campaña Nacional México sin Tortura, el subsecretario de Legalidad y Servicios Gubernamentales, Jorge Luis Beas, resaltó que la coordinación entre instituciones refleja el compromiso del Gobierno del Estado para consolidar una cultura de legalidad y respeto irrestricto a los derechos humanos.

El funcionario estatal reconoció la labor de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Fiscalía General de Justicia del Estado, de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas y de la Secretaría de Bienestar Social por mantener una estrecha colaboración en favor de la protección de los derechos de las y los tamaulipecos, así como de las personas en contexto de movilidad.