Tamaulipas facilitará la comunicación a héroes paisanos

Mediante Tamaulipas Conecta, más de 4,500 familias podrán comunicarse de manera gratuita con sus seres queridos en cualquier parte de México y Estados Unidos

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, dio a conocer una iniciativa para apoyar a los paisanos que regresan a casa.

A partir de hoy, todas las presidencias municipales del estado contarán con cabinas telefónicas habilitadas para realizar llamadas gratuitas a ciudades de Estados Unidos.

Al concluir la ceremonia cívica de honores a la bandera, evento que presidió en Palacio de Gobierno, el mandatario estatal dijo que este esfuerzo busca brindar mayor tranquilidad a los más de 120,000 héroes paisanos que han cruzado la frontera tamaulipeca en su camino hacia sus hogares en el centro y sur de México.

El gobernador destacó que, gracias a los servicios implementados, se están garantizando las condiciones necesarias para que su tránsito por el estado sea seguro y sin contratiempos.

Por otro lado, resaltó el panorama turístico, según reportes de la Secretaría de Turismo, se ha registrado un incremento sustantivo en la afluencia de visitantes, especialmente en las zonas de playa.

Aunque las cifras definitivas se darán a conocer al finalizar el periodo vacacional, el éxito de la temporada es evidente, “la ocupación hotelera en todas las áreas cercanas a las playas ha alcanzado el 100%”, dijo Villarreal Anaya.