Tamaulipas es el único estado con cero casos de sarampión: Salud

Ricardo Guerrero Morales, titular de Salud estatal, confirmó que Tamaulipas se mantiene como el único estado del país sin casos reportados de sarampión

A dos meses de haber asumido la titularidad de la Secretaría de Salud en Tamaulipas, Ricardo Guerrero Morales informó sobre avances significativos en materia de prevención, equipamiento y bienestar laboral para el sector salud del estado.

El secretario confirmó que Tamaulipas se mantiene como el único estado del país sin casos reportados de sarampión. Este logro es resultado de un estricto cerco epidemiológico y jornadas intensivas de vacunación, las cuales se reforzaron estratégicamente ante la reciente afluencia de personas que arribaron por el torneo de futbol internacional, principalmente en el estado de Nuevo León.

Guerrero Morales anunció que ya están listas las estrategias para la próxima campaña de vacunación contra influenza, Covid-19 y neumococo, que iniciará en octubre. El despliegue abarcará los 12 distritos de salud y la totalidad de las escuelas públicas del estado, actualmente, la dependencia espera las metas oficiales de la Federación para dar inicio.

En cuanto a infraestructura, el funcionario dio a conocer que el acelerador lineal ya está instalado en el Hospital Oncológico de Ciudad Victoria. A partir de la próxima semana, se iniciará la capacitación del personal médico para que el equipo pueda comenzar a operar y brindar atención a los pacientes a la brevedad.

El titular de salud estatal detalló tres ejes de apoyo a la base trabajadora:

Ajuste salarial: Los trabajadores eventuales que estaban por debajo del salario mínimo ya han recibido el incremento correspondiente, con carácter retroactivo al 1 de enero.

Bonos: Se otorgó un bono especial para 88 personas jubiladas.

Equipamiento: Durante el mes de septiembre se entregará equipo especializado e indumentaria para el personal de vectores en todas las jurisdicciones sanitarias, además de apoyos para un total de 5,000 trabajadores de la Secretaría.

Finalmente, el secretario destacó el respaldo del gobernador Américo Villarreal Anaya, quien autorizó una inversión superior a los 40 millones de pesos, la cual está siendo destinada a fortalecer la operatividad y los servicios de salud en todo el estado.