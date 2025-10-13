Tamaulipas envía ayuda humanitaria a Veracruz por lluvias

Por: INFO 7 12 Octubre 2025, 21:34

El Gobierno de Tamaulipas envió víveres y apoyo aéreo a zonas afectadas por lluvias en Veracruz, en un gesto de solidaridad y coordinación estatal

El Gobierno de Tamaulipas desplegó este domingo apoyo humanitario hacia Veracruz, ante las afectaciones provocadas por las intensas lluvias en ese estado. A través de la Coordinación Estatal de Protección Civil y en conjunto con la Dirección de Servicios Aéreos, se realizaron traslados en un helicóptero Bell UH-1 para llevar ayuda a las zonas más necesitadas. Además, el Sistema DIF Tamaulipas, que encabeza la doctora María Santiago de Villarreal, envió kits de alimentos y comida para niños como parte del esfuerzo solidario. El coordinador de Protección Civil, Luis Gerardo González de la Fuente, destacó que estas acciones reflejan el compromiso del Gobierno Humanista de Tamaulipas con las comunidades afectadas. Las autoridades señalaron que el apoyo continuará de manera constante, reafirmando la vocación de servicio y solidaridad del estado hacia quienes más lo necesitan.