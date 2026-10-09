Tamaulipas entrega actas de doble nacionalidad en Mante

Con este trámite, las familias beneficiadas podrán acceder con mayor facilidad a servicios, derechos y oportunidades en ambos países

El Instituto Tamaulipeco para los Migrantes, con sede en Mante, llevó a cabo la entrega de actas de doble nacionalidad a niñas, niños y adolescentes nacidos en Estados Unidos, hijos de padres tamaulipecos.

El evento se realizó en la región cañera y tuvo como objetivo brindar certeza jurídica a los menores, al reconocer oficialmente su nacionalidad mexicana y estadounidense.

Trámite facilita el acceso a derechos y servicios

Con este trámite, las familias beneficiadas podrán acceder con mayor facilidad a servicios, derechos y oportunidades en ambos países.

La entrega también representa un respaldo para los padres tamaulipecos que radican o han radicado en Estados Unidos.

El director del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes, Juan José Rodríguez Alvarado, destacó la importancia de acercar estos servicios a las comunidades y facilitar los procesos administrativos para las familias tamaulipecas.