Tamaulipas destina 800 mdp a conservación de carreteras

El Gobierno de Tamaulipas ha destinado cerca de 800 millones de pesos a conservar y mejorar la red carretera estatal durante esta administración

Durante la administración de Américo Villarreal Anaya, el Gobierno de Tamaulipas ha destinado cerca de 800 millones de pesos a trabajos de conservación de la red carretera estatal.

La inversión tiene como propósito mantener las vialidades en mejores condiciones y contribuir a una movilidad más segura y funcional, además de facilitar la conexión entre las diferentes regiones del estado y el traslado de personas y mercancías.

Pedro Cepeda Anaya, secretario de Obras Públicas, detalló que en 2023 se canalizaron casi 300 millones de pesos a estas labores. Para 2024, el monto superó los 230 millones, mientras que en 2025 se destinaron cerca de 260 millones de pesos.

Los trabajos se realizan en más de mil 800 kilómetros de tramos estatales e incluyen actividades como revestimiento de caminos, aplicación de pintura, colocación de señalamientos y deshierbe.

Buscan prolongar la vida útil de las carreteras

De acuerdo con la Secretaría de Obras Públicas, las acciones permiten atender el deterioro que sufren las carreteras como consecuencia del tránsito vehicular y de las condiciones climáticas.

El mantenimiento oportuno contribuye a conservar la infraestructura y prolongar su vida útil, al tiempo que busca ofrecer mejores condiciones a las personas que utilizan diariamente estas vías.

Cepeda Anaya destacó que la conservación de la red carretera requiere atención constante debido a su importancia para enlazar comunidades, municipios y regiones.

Además de favorecer la movilidad, estas vialidades permiten el acceso de la población a servicios, centros laborales, escuelas y actividades comerciales.