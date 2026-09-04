Tamaulipas destaca inversión de 8,900 mdp en Nuevo Laredo

Américo Villarreal resaltó obras en agua, vialidades y seguridad, además del nuevo Hospital del IMSS-Bienestar con inversión de 1,500 mdp

Durante el segundo informe de actividades de la presidenta municipal de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, destacó la coordinación entre los gobiernos municipal, estatal y federal para impulsar obras estratégicas en beneficio de las familias neolaredenses.

El mandatario recordó que, durante la reciente visita de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se anunció la construcción de un nuevo Hospital del IMSS-Bienestar en Nuevo Laredo, con una inversión estimada de 1,500 millones de pesos.

Villarreal Anaya resaltó que en Nuevo Laredo se han destinado cerca de 8,900 millones de pesos en inversión estatal y federal. De este monto, el Gobierno de Tamaulipas ha aplicado aproximadamente 760 millones de pesos en infraestructura, principalmente en vialidades y agua potable.

Entre las obras mencionadas se encuentran:

La ampliación de la Planta Potabilizadora Norte.

La rehabilitación del Segundo Anillo Periférico.

Los trabajos de modernización en el acceso al Puente Internacional III.

La construcción de una planta de tratamiento que permite procesar el 100 por ciento de las aguas residuales de Nuevo Laredo antes de su descarga al río Bravo.

La próxima construcción de 15 estaciones seguras en la carretera hacia la frontera norte.

El gobernador también destacó proyectos estratégicos que consolidan a Nuevo Laredo como uno de los principales centros logísticos y comerciales del país, entre ellos la sede de la Agencia Nacional de Aduanas de México, la modernización del Puente del Comercio Mundial, la llegada del tren Saltillo-Nuevo Laredo y nuevos proyectos ferroviarios y energéticos.

Asimismo, señaló que los programas federales de Bienestar han incrementado su derrama anual en 190 por ciento y actualmente benefician a más de 57 mil neolaredenses, más del doble que en 2022. También reconoció los avances en seguridad, economía, empleo y reducción de la pobreza.

El gobernador afirmó que estos resultados son producto de la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y de una relación cercana con el Ayuntamiento de Nuevo Laredo. Subrayó que el trabajo conjunto permite atender necesidades prioritarias, atraer inversiones y mejorar la calidad de vida de las familias.

Finalmente, felicitó a la presidenta municipal, a su equipo de trabajo y a la ciudadanía por los avances alcanzados, y reiteró el compromiso del Gobierno de Tamaulipas de continuar gestionando obras y recursos para fortalecer el desarrollo de este municipio fronterizo.