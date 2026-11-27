El gobernador Américo Villarreal inauguró el Congreso Nacional de Infraestructura Tamaulipas 2026, en el Polyforum de Ciudad Victoria, y presentó proyectos

El gobernador Américo Villarreal Anaya inauguró el Congreso Nacional de Infraestructura Tamaulipas 2026, en el Polyforum de Ciudad Victoria, y presentó proyectos carreteros, hidráulicos, ferroviarios, portuarios y energéticos.

Durante la apertura, el mandatario señaló que la infraestructura estatal contribuye al crecimiento de Tamaulipas y del país, con proyectos en distintas ramas de la ingeniería, entre ellas la civil, petroquímica y electrónica.

Entre las obras mencionadas está la ampliación del Puente Internacional del Comercio Mundial, que pasaría de ocho a 18 carriles, así como la construcción de la vía ferroviaria de pasajeros hacia Nuevo Laredo.

En esa ciudad dijo que ya opera la Dirección General de Aduanas y avanza la instalación de 15 estaciones seguras en la frontera, con un progreso del 70% y una inversión de $1,000 millones.

Villarreal Anaya también destacó proyectos de vivienda: “Tamaulipas tiene autorización para 84,000 casas, 24,000 del programa referido como Conavi y 60,000 del Infonavit, mientras que 57,000 ya están construidas y previamente asignadas.

En materia portuaria, informó que se desarrolla un nuevo esquema de financiamiento para proyectos en el Puerto del Norte, en Matamoros, con una inversión aproximada de $35,000 millones y participación de Banobras.

También resaltó la actividad del puerto de Altamira, al que describió como el cuarto más importante del país en carga, y presentó el puerto interior multimodal de Tamaulipas, proyectado en Ciudad Victoria, conocido como “Puerto Seco”.

En infraestructura hidráulica, reportó un avance del 70% en la segunda línea del acueducto Guadalupe Victoria, para abastecer de agua a la capital.

Asimismo, mencionó inversiones superiores a $4,500 millones para tecnificar los distritos de riego 025 y 026 y mejorar el aprovechamiento del agua.

El gobernador agregó que ya opera el libramiento del nuevo gasoducto de Reynosa, que sustituye una infraestructura de más de 60 años y ampliará el suministro a los parques industriales de la zona.

También citó la carretera Mante-Ocampo-Tula y proyectos aprobados, como el libramiento de El Mante y el segundo piso del viaducto elevado de Tampico.

Finalmente, señaló que la agenda estatal incluye nuevos proyectos de energía, entre ellos campos eólicos y una planta de ciclo combinado para la zona sur.