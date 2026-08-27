Tamaulipas despide a promotora del turismo rural y ecológico

Blanca Salazar dedicó años a promover el turismo rural y ecológico del altiplano tamaulipeco, impulsando proyectos y destinos de la región

El turismo ecológico y el turismo rural del altiplano están de luto.

Se ha ido Blanca Salazar, la principal promotora de estos rubros, cuya estafeta le heredó su padre Jaime Salazar de San Juan, quien comenzó varias décadas atrás con la creación de infraestructura turística del altiplano, cuando nadie apostaba a esta actividad en la zona semiárida.

Blanca Salazar era una mujer emprendedora, siempre dispuesta a trabajar con las autoridades para promocionar al altiplano tamaulipeco, ya que incluía a los sitios turísticos de los 5 municipios.

Apasionada del turismo en todos sus segmentos, primero con las cabañas y el temazcal en el negocio de su padre, Don Jaime, y luego con el propio, el spa La Florida, en el casco de la hacienda de sus bisabuelos, así como otro similar en Arroyo Loco de Tula. Un negocio al que nadie le apostaba porque no se concebía un spa en el área rural.

Blanca le dio empleo a una docena de jóvenes a quienes capacitó en tratamientos de belleza, cosmetología, atención al cliente en el restaruant y hospedaje en sus acogedores bungaloos.

Participó en seminarios, exposiciones, ferias y todo tipo de eventos a donde mostraba el potencial turístico del altiplano tamaulipeco.

Aunque no logró ser candidata a la presidencia municipal de su natal Jaumave, siempre fue apasionada del rubro turístico, tocando puertas para ser incluidos en las estrategias de promoción.

El ecoturismo y el turismo rural se quedan sin su promotora, enamorada de su entorno semiárido de Bustamante y Tula, que contrasta con la abundante agua de Jaumave y la exhuberante vegetación de Miquihuana, así como el turismo religioso de Palmillas.

Todos estos rubros los promovía Blanca Salazar, sin demeritar a ninguno.

El fallecimiento de su padre hace un año, Don Jaime Salazar de San Juan, la mantuvo deprimida, pero siempre al pie del cañón en su spa, donde atendía a visitantes de toda la república mexicana.

Descanse en paz la mejor promotora en el altiplano tamaulipeco.

Reitero, el turismo ecológico y el turismo rural están de luto.