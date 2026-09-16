Tamaulipas descarta viabilidad del plan hídrico de Nuevo León

Quiroga Álvarez aclaró que las intenciones del gobernador de Nuevo León, Samuel García, sobre el tema son, hasta ahora, meramente declaraciones políticas

El secretario de Recursos Hidráulicos de Tamaulipas, Raúl Quiroga Álvarez, desestimó la viabilidad inmediata del proyecto propuesto por el estado de Nuevo León para transportar agua del Río Pánuco, al señalar que carece de las autorizaciones y actualizaciones necesarias para concretarse.

Quiroga Álvarez aclaró que las intenciones del gobernador de Nuevo León, Samuel García, sobre el tema son, hasta ahora, meramente declaraciones políticas que carecen de sustento técnico actual. Explicó que el plan neoleonés no está registrado en la cartera de inversiones de la Secretaría de Hacienda ni cuenta con la autorización de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

"Las cifras que manejan son del 2012 y 2014; el proyecto no ha sido actualizado ni técnica ni financieramente", señaló el funcionario, advirtiendo que, incluso en el mejor de los casos, un proceso de autorización de esta magnitud tomaría más de un año.

Tamaulipas toma la delantera con el PLHIGON

En contraste, el funcionario estatal destacó que Tamaulipas sí ha cumplido con los requisitos necesarios para su propio proyecto de aprovechamiento del Pánuco, denominado PLHIGON. Este plan ya cuenta con los estudios requeridos ingresados ante la CONAGUA y, a diferencia del proyecto de Nuevo León, sí está inscrito en el Mecanismo de Planeación (Mecaplan), un requisito obligatorio.

"El gobernador Américo Villarreal Anaya nos ha instruido y ya hemos realizado todos los estudios necesarios... sin duda, Tamaulipas ya va muy avanzado en ese rubro", aseguró.

¿En qué consiste el proyecto tamaulipeco?

El plan PLHIGON contempla la construcción de un acueducto con una extensión de 550 kilómetros por etapas. El objetivo principal es transportar agua desde el Pánuco hacia presas clave de la entidad, como la Vicente Guerrero y la Marte R. Gómez.

Finalmente, Quiroga Álvarez enfatizó que el Gobierno de Tamaulipas mantiene una gestión activa ante las instancias federales para garantizar que se genere una reserva de agua que quede "escriturada" formalmente a favor del estado, asegurando así el suministro y el desarrollo hidráulico de la región.