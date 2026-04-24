Tamaulipas cuarto lugar nacional en Registro Único Policial

Se han entregado más de seis mil constancias de capacitación al personal de la Guardia Estatal y otros cuerpos de seguridad pública

El secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, Carlos Arturo Pancardo Escudero, señaló que se han entregado más de seis mil constancias de capacitación al personal de la Guardia Estatal y otros cuerpos de seguridad pública, lo que coloca a la entidad entre los primeros lugares en el Certificado Único Policial.

Entre las especializaciones impartidas durante el último año se encuentran Tránsito Estatal, Policía Procesal, actualización para intervinientes, operadores del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes, derechos humanos y medicina táctica.

Pancardo Escudero dijo que con una inversión superior a 10 millones de pesos provenientes de la federación y más de 13 millones de pesos de recursos estatales, se fortaleció el proceso de capacitación y certificación en competencias básicas y su evaluación.

Entre los cursos impartidos destacan Atención a Víctimas y Grupos Vulnerables; Etapa de Juicio para Ministerios Públicos; Protocolo Nacional de Traslados para Policía de Investigación; Procuración de Justicia con Perspectiva de Género; y Protocolo de Actuación Policial ante Casos de Violencia contra las Mujeres y Feminicidios, entre otros.

Como resultado de estas acciones, Tamaulipas se posiciona en el cuarto lugar a nivel nacional en la obtención del Certificado Único Policial (CUP), consolidándose entre las entidades con mayores estándares en materia de seguridad pública.