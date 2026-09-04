Tamaulipas crea Secretaría de las Mujeres para fortalecimiento

La nueva dependencia inicia funciones este 3 de septiembre para fortalecer las políticas públicas y acciones en favor de las mujeres en Tamaulipas

El Gobierno de Tamaulipas reforzará su política pública en favor de las mujeres con la entrada en funciones de la Secretaría de las Mujeres, una nueva dependencia que comenzará operaciones este 3 de septiembre.

Marcia Benavides Villafranca, titular de la dependencia, señaló que la creación de esta Secretaría, impulsada por el gobernador Américo Villarreal Anaya, permitirá fortalecer la coordinación institucional y ampliar la presencia del gobierno en las distintas regiones de Tamaulipas.

Impulsarán igualdad y atención a la violencia

Entre las principales responsabilidades de la nueva Secretaría estará promover la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, además de fortalecer las acciones de prevención y atención integral de las violencias contra las mujeres.

La dependencia también buscará ampliar el alcance de programas y políticas públicas con perspectiva de género, tomando en cuenta las necesidades particulares de las mujeres en cada región del estado.

Benavides explicó que la transformación institucional se encuentra alineada con el marco jurídico nacional e internacional que reconoce los derechos de las mujeres y establece obligaciones para los gobiernos en materia de igualdad y garantía de una vida libre de violencia.

Con la creación de la Secretaría de las Mujeres, el Gobierno de Tamaulipas refrendó su compromiso de fortalecer la protección de los derechos de las mujeres, avanzar en materia de igualdad y generar condiciones para una vida libre de violencias.